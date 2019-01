Letizia, mamma di Taylor Mega/ Chi è? La tossicodipendenza della figlia: “Lo sapevo, sono rimasta in silenzio”

Questa per Taylor Mega è stata una settimana di rivelazioni. La giovanissima naufraga ha confidato alle telecamere de L’Isola dei Famosi di aver sofferto di tossicodipendenza, ma di esserne uscita da sola. Mai ha rivelato i suoi problemi di droga ai suoi genitori che hanno scoperto la sofferenza della figlia attraverso i suoi racconti in televisione, e la madre della modella, Letizia, ha voluto inviare un videomessaggio per spronare la ragazza. “Ricordo quando eri ragazzina, quando correvi nei campi. Non volevi mai tornare a casa. Ti divertivi. Ecco, pensa di essere in quei campi. Devi essere sincera e divertirti. Ti seguiamo sempre, vai avanti con la tua sincerità. Ti aspettiamo vincente. Ti voglio bene”.

DA DOVE ARRIVA TAYLOR?

Letizia, la mamma di Taylor Mega, ha voluto dire che, in realtà, era già a conoscenza dei problemi della figlia e ha rivelato: “Tacere non vuol dire non sapere”. Taylor ha mostrato il lato più sensibile, quello più puro: “Ho una famiglia stupenda che mi è sempre stata vicino. La famiglia è la cosa più importante. Sono molto fortunata”. Nonostante Letizia sia molto lontana dal mondo dello spettacolo, ha voluto dare un sostegno forte alla figlia, contattandola per via telefonica, che è rimasta sorpresa e emozionata. I genitori di Taylor Mega, infatti, non fanno parte di quel mondo tanto amato dalla figlia, ma allevano tacchini. Taylor e la sorella Jade – un altro pseudonimo – hanno vissuto a Carlino, in provincia di Udine, un paesino di 2700 abitanti e, diventate grandi, hanno deciso di abbandonare la campagna alla ricerca della popolarità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA