Oroscopo Paolo Fox 31 Gennaio

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 31 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, giovedì 31 gennaio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Capricorno prende tutto in modo serio e a febbraio lo farà con l’amore. È sempre il segno a decidere, se si vuole continuare una storia lo si può fare, altrimenti no. Ora è opportuno dare spazio alle emozioni. Chi ha vissuto emozioni in bilico ora può avere equilibrio e chi frequenta Pesci, Gemelli e Vergine può evolvere. L’Acquario si vuole aprire di più al mondo ma non deve fare errori e diventare troppo critico. Si è un segno che nell’adolescenza è sempre ribelle ma quando arriva l’età adulta rimane un conflitto con chi rappresenta l’autorità come il capo sul lavoro. Sarebbe il caso di rimanere equilibrati anche e soprattutto nei confronti degli altri. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

PESCI STANCHI, TOP E FLOP

Ora analizziamo i top e i flop dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi. Per l’Ariete questo è un giovedì che sarà interessante e pieno di forza. C’è grande voglia di potersi esprimere e parlare. Bisogna dire che la marcia in più arriva dalle persone che indecise. La Vergine si trova in una situazione di calo fisico, senza riuscire a trovare la forza per reagire anche di fronte a situazioni complicate e da gestire. A gennaio si sono vissute delle difficoltà sotto diversi punti di vista, ma febbraio potrebbe portare la riscossa grazie soprattutto a una splendida Venere. Chi ha litigato con una persona importante potrebbe far pace e almeno questo è un sospiro di sollievo. I Pesci sono stanchi e non riescono a raggiungere i proprio obiettivi. Sono in arrivo delle svolte, ma almeno al momento sembrano essere piuttosto lontane anche solo da immaginare. Forse è il caso di armarsi di pazienza.

ARIETE GIORNATA INTERESSANTE, CANCRO SATURNO OPPOSTO

L’Ariete ha un giovedì forte e interessante, si sente grande voglia di esprimersi e parlare. Bisogna dire che le persone indecise hanno migliore carica vitale. Ma la carica va a finire tutta nel mese di febbraio. Quest’ultimo mese, infatti, domani porta maggiore schiettezza. In questi giorni lo si sarà ancora di più. S è molto presi dal lavoro e da una situazione in cui ci si deve mettere in gioco. Tanti però in questo periodo hanno responsabilità e devono portare avanti un progetto con forza. Il Cancro ha Saturno opposto, cosa che significa che le cose non vanno male e, tuttavia, si è obbligati ad andare, in senso figurato, in cantina e liberarsi delle cose che sono state accumulate perché potrebbero servire. Sono stati riempiti i vuoti e non c’è spazio per mettere cose nuove. Anche a livello sentimentale c’è chi si chiede se sta o meno con la persona giusta. Il mese di febbraio non permette di barcamenarsi troppo. In un certo senso “il navigare è dolce in un mare di tante piccole afflizioni”. Sarà importante evitare discussioni.

LEONE VOGLIA DI FARE, VERGINE CALO FISICO

Il Leone vuole fare molto di più e ora potete avere qualcosa in più. La seconda parte della settimana sarà favorevole agli incontri, bisogna cercare di non sottovalutare eventuali proposte. In questo momento il Leone che pensa di non avere nulla spesso guarda tutti e si aspettano fin troppo da chi sta attorno. A volte si deve scendere di tono e si deve aspettare che qualcuno cresca. Il 2018 è stato un anno molto fragile a livello economico ma ora la creatività viene premiata e si torna a comandare. La Vergine in questi giorni si è resa conto di un calo fisico avuto a partire dal 20 gennaio. Ci sono stati problemi a livello intestinale e addominale e spesso non si riesce a esprimere tutto quello che si pensa. Bisogna cercare di capire se si vivono problemi in amore. A gennaio c’è stata lontananza ma ora a febbraio cambia del tutto lo scenario e da domenica c’è una bella Venere. Chi ha litigato potrebbe far pace ma chi è single potrebbe finalmente guardarsi attorno. Se si è pudichi e molto attenti alla privacy bisogna di aprirsi.

GEMELLI INNOVAZIONI PROFESSIONALE, BILANCIA RIFLESSIONI SULLA VITA

I Gemelli potrebbero pensare a quello che è passato in modo positivo cercando di eliminare tutto quello che non va più bene. A qualcuno non andrà di fare una cosa in modo consueto. Ci sarà allora un’innovazione che riguarderà il lavoro o qualcuno di voi sarà costretto a innovare e fare cose diverse perché ha da fare con un capo che ha idee strampalate. Ci vuole moderazione però perché con il mese di gennaio che ha avuto nella migliore delle ipotesi non c’è stato nulla o nella peggiore, invece, potrebbe esserci stato un litigio. Bisogna recuperare anche a livello fisico perché dopo mesi di stress alcuni hanno avuto un cedimento. La Bilancia per alcuni mesi di febbraio deve fare un’attenta riflessione sulla sua vita. C’è chi non si sente soddisfatto, bisogna cercare di impegnarsi se c’è una prova da superare e se la si è già superata o meno. Da un po’ le prove sono più difficili a causa di Saturno dissonante. Bisogna però stare attenti ai pregiudizi.

SAGITTARIO NON SI PRECLUDE NULLA, SCORPIONE CRITICO

Il Sagittario spesso ha successo nella vita perché non si preclude mai nulla. Da poco c’è stato bisogno di ritrovare i contatti con la natura. Grazie a questi con i trasferimenti o i cambiamenti si vivono buone giornate, anche in amore. Ci sono conquiste in vista per chi ha attività in proprio. Le chiamate se non sono giunte a gennaio arriveranno presto. Lo Scorpione se mantiene un atteggiamento critico rischia di rovinare i rapporti persino i migliori. Da febbraio l’oroscopo migliora, quindi è il momento che si vadano a rivalutare situazioni e persone. La relazione più bella è quella priva di caos. Attenti nei rapporti con persone un po’ fuori dal comune che possono anche creare dei problemi ed eccessive preoccupazioni. Forse è il caso di prendersi del tempo per cercare di pensare maggiormente e avere la forza per riuscire a raggiungere i risultati che ci si aspetta da questo segno.

TORO PROGETTI IN CORSO, PESCI STANCHI

Il Toro deve cercare di fare progetti tra giovedì e sabato, queste tre giornate si riveleranno di forza e di domenica si avrà anche una Venere favorevole. I giorni saranno interessanti e nervosi. Anche quelli che hanno lavorato tanto ora hanno bisogno di stare a casa accanto a una persona che vuole del bene. Se ci sono dei figli accanto o persone del proprio nucleo familiare sarete fortunati. Le persone che hanno a lungo cercato di dimenticare offese potranno stare un po’ meglio. I Pesci hanno un giovedì stancante, ci sono però in arrivo delle svolte e se con il mese di gennaio vi è stato tolto qualcosa il mese di febbraio lo restituisce. Non tutto si aggiusta in due giorni ma è possibile prendere coscienza di quello che è capitato vivendo in modo sereno. Non si devono assolutamente disdegnare inviti o incontri anche perché possono nascere dei rapporti interessanti in grado di creare delle belle situazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA