Sanremo 2019, Irama e Noemi/ Il duetto del venerdì: messaggi d’affetto e significato della canzone (FOTO)

Durante la serata di venerdì dedicata ai duetti, Irama ha deciso di cantare il suo brano di Sanremo 2019 insieme a Noemi. Nelle scorse ore, entrambi i cantanti hanno condiviso i loro pensieri su Instagram, parlando proprio dell’esperienza che li accomunerà, condividendo anche uno scatto. “Sei una persona genuina, una vera artista, hai sostenuto tantissime iniziative in questi anni dando voce a migliaia di donne. Fiero di averti al mio fianco sul palco di Sanremo, e di potermi unire a questo coro in un’occasione così importante”, ha scritto Irama. Anche la cantante dai capelli rossi, ha risposto al collega e amico: “Fin da bambina ho sempre vissuto la musica nelle sue mille sfaccettature: divertimento, arte, libertà ed anticonformismo”, scrive Noemi sul suo profilo ufficiale di Instagram. “Crescendo, ho capito che la musica è anche altro: impegno, dedizione e TANTA fatica. Irama è tutto questo: un artista che ha tanto da offrire, con una sensibilità fuori dal comune e una tenacia invidiabile”, ha continuato.

Sanremo 2019, Irama duetta con Noemi: ecco di cosa parla il suo brano

Successivamente Noemi, ha parlato in dettaglio del brano che Irama ha deciso di portare a Sanremo. “Il pezzo di Filippo è veramente bello e vi stupirà per la profondità dei temi toccati. Mi sento per lui una sorella maggiore e sono felice di accompagnarlo in questo viaggio”, ha aggiunto. Irama sarà in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano dal titolo “La ragazza con il cuore di latta”. A quanto pare, dopo il primo ascolto da parte di critici ed esperti nel settore, il suo è stato considerato uno dei testi più duri di questa 69esima edizione. Il brano racconta infatti la storia di una donna abusata in famiglia. “Questa canzone – ha raccontato il vincitore di Amici all’ AdnKronos – nasce da una storia vera. L’ho scritta in Salento, dove spesso mi ritiro per scrivere con Giulio Nenna, e dove ho incontrato la ragazza di cui racconto. Mentre scrivevo stavo male, quasi non volevo andare avanti”. La grande voglia di far conoscere il suo progetto però, ha vinto sul dolore: “Ma poi ho pensato che era importante raccontare la violenza domestica, raccontare una storia in cui purtroppo si riconoscono molte persone. Credo che un cantautore debba prendersi la responsabilità della verità”.





