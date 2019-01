Giulia De Lellis festeggia il compleanno con un tatuaggio/ Le fan non se ne accorgono: “Sono shockata!”

Giulia De Lellis è ad un passo dal festeggiare il suo compleanno. Domani, martedì 15 gennaio 2019, l’esperta in tendenze spegnerà 23 candeline. Proprio per questo motivo, ha deciso di regalarsi una bella vacanza da sogno tra romanticismo e amore al fianco di Irama. Anche il ragazzo infatti, ha bisogno di ricaricare le pile come si deve in quanto, dal prossimo 5 febbraio dovrà calcare il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019 e, secondo i primi rumors, potrebbe essere perfino il candidato alla vittoria (contendendosela con Ultimo). Irama e Giulia attualmente si trovano a Bormio, nel totale relax delle terme nella Valtellina. Mentre alloggiano nel suntuoso Grand Hotel Bagni Nuovi, tra coccole e baci attenderanno anche l’arrivo della mezzanotte per potere festeggiare il compleanno della De Lellis. Tra i regali che si è concessa, anche un nuovo tatuaggio che nessuno – o quasi – avrebbe notato come sua stessa ammissione tramite social.

Giulia De Lellis fesgiulaiteggia il compleanno con un nuovo tatuaggio

Proprio Giulia De Lellis, ha fatto presente tramite i social la dimenticanza degli estimatori. Come mai non si sono accorti del nuovo tatuaggio sulla sua pelle? “Comunque sono shockata dal vostro comportamento perché voi maestrine del mio cuore che notate ogni cosa, ogni tutto, ogni dove, ogni quando, ogni come, ogni perché… non vi siete accorte che ho tatuato un nuovo neo”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi svelato la sua “fissa” per i nei finti fin da quando era molto giovane. Nonostante questo, ha invitato le sostenitrici a non imitarla in tal senso. Dopo la fine della storia con Andrea Damante, la De Lellis ha ufficialmente voltato pagina finendo tra le braccia di Irama, cantante di successo che pare essere molto preso da lei fino a dedicarle messaggi social ed anche canzoni (si dice che anche quella di Sanremo sia dedicata proprio all’influencer). Dopo la vacanza, entrambi si prepareranno per il Festival in quanto, anche l’ex gieffina sarà presente per tutta la settimana per fare il tifo per il suo boyfriend.

