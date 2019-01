CHIARA FERRAGNI COME UNA SANTA SU INSTAGRAM/ La foto divide il web: “di cattivo gusto l’ironia sul sacro”

Chiara Ferragni torna ancora una volta a far parlare di sè per una foto pubblicata su Instagram. La regina dei social ha postato una foto in cui appare come una Santa con tanto di aureola luminosa accompagnata da una breve didascalia in cui si legge: “By the talented @sarashakeel. La protettrice degliinfluencer e degli impenditori digitali”. Manco a dirlo la foto ha scatenato l’ennesima polemica sui social dove l’influencer digitale è uno dei personaggi più amati e criticati. In tanti, infatti, non hanno gradito l’accostamento tra l’influencer e la santità al punto che c’è chi ha scritto: “Davvero di cattivo gusto l’ironia sul sacro, soprattutto offensivo verso chi crede davvero in Dio”. Per fortuna non solo critiche, ma anche qualche commento ironico e divertente come quello di un follower che ha scritto: ” Ritratto della prima Madonna imprenditrice digitale. Foto su Instagram, giovedì 3/01/2019. Noi piccoli imprenditori digitali siamo a te devoti, amen”. (Clicca qui per vedere la foto di Chiara Ferragni “santa”)

Foto hot in diretta dalla vasca

Non finiscono però le polemiche, visto che nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato anche una serie di foto e Instagram Stories in cui si è mostrata nuda immersa nell’acqua della sua vasca da bagno. La fashion blogger, infatti, è partita con il marito Fedez per una mini luna di miele con destinazione Maldive e naturalmente ogni momento è buono per aggiornare i suoi 15 milioni di follower su quello che sta facendo. Una delle ultime foto è proprio in compagnia del marito Fedez: i due sono teneramente abbracciati in riva al mare con tanto di dedica d’amore: “Magici giorni e notti con la mia metà. Nuotavamo col tramonto e ora ascoltiamo le nostre canzoni preferite su un divano con il vento che ci accarezza”. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele come testimoniano le fotografie che mostrano una coppia felice e più affiatata che mai.

Luna di miele da sogno

Dopo il matrimonio da sogno della scorsa estate, The Ferragnez hanno optato per una luna di miele sulla stessa lunghezza d’onda. Così sono partiti alla volta delle Maldive dove hanno scelto il lussuosissimo Kudadoo Maldives Private Island, un complesso alberghiero di sole 15 camere. Non solo, Chiara e Fedez hanno mangiato in un ristorante di soli 14 posti, l’Ithaa Undersea, ricreato in un fondale marino, dove gli ospiti possono ammirare la fauna marina durante la cena. Uno spettacolo bellissimo che la coppia ha mostrato con una serie di foto e dirette ai loro follower su Instagram con tanto di sorpresa iniziale visto che due sommozzatori sono arrivati mostrando il cartello “Happy Honeymoon” alla coppia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA