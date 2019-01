DAMIAN HURLEY, FIGLIO DI LIZ HURLEY E’ UGUALE ALLA MADRE/ Le foto fanno impazzire i fan: “Sei uno schianto”

Damian Hurley, il figlio adolescente di Liz Hurley , nato dalla relazione tra l’attrice inglese e l’uomo d’affari americano Steve Bing, è identico alla madre. In questi giorni madre e figlio hanno trascorso una bellissima vacanza di inizio anno a Mumbai in India e si sono scattati una serie di foto, alcune poi pubblicate sui social. La somiglianza tra i due è davvero imbarazzante, al punto che alcuni fan hanno commentato sotto gli scatti: “sei gemello di tua madre”. In realtà la somiglianza tra i due è davvero inquietante, nonostante la differenza di età visto che Damian ha 16 anni, mentre Liz ne ha 53. Il ragazzo è nato dalla relazione tra l’attrice inglese e l’uomo d’affari americano Steve Bing. “Perchè assomigli tantissimo a tua madre è pazzesco” commenta un fan, mentre un altro follower non le manda a dire: “Sei uno schianto”. Belli, anzi bellissimi, mamma e figlio hanno deciso di cominciare il nuovo anno insieme trascorrendo una bella vacanza di sole e relax.

Liz Hurley regina di Instagram

Che dire poi di Elizabeth Hurley detta Liz? L’attrice e supermodella britannica è una delle reginette di Instagram dove pubblica una serie di foto che la ritraggono in costume mostrando una forma fisica perfetta, da fare invidia alle giovanissime. L’attrice e produttrice cinematografica all’età di 53 anni ha un corpo da sballo, che non ha timore a mostrare indossando alcuni costumi che disegnato per la sua prima linea di swimwear. Spesso a scattarle quelle foto era proprio il figlio Damian; una rivelazione che ha scatenato non poche polemiche da cui l’attrice inglese si è difesa dicendo: “Quando siamo in vacanza insieme, certo mi fa qualche foto, visto che ha un ottimo occhio e studia fotografia”. L’ex volto di una nota casa di cosmetici durante un’intervista ha raccontato che il figlio Damian è la sua anima gemella e che alcune volte le ha prestato anche dei vestiti: “tendo a indossare alcune cose di Damian” ha rivelato lo scorso ottobre a Extra: “il suo slip da track di 14-15 anni mi sta perfettamente bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA