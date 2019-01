Demi Lovato e Henry Levy / Video, “Andate a farvi f*ttere!”: dopo il rehab manda a quel paese i paparazzi

Demi Lovato forse stressata per gli impegni di lavoro (e dopo il ricovero), ha deciso di mandare a quel paese un paparazzo. Mentre si stava recando a cena in compagnia del fidanzato Henry Levy, un paparazzo ha iniziato a fotografarla augurandole anche buon anno. Lei non deve averla presa molto bene tanto che, per tutta risposta ha esclamato: “Andate a farvi f*ttere!”. Il 2018 è stato un anno particolarmente difficile per la cantante pop. Nonostante le problematiche ormai note a tutti, l’artista ha una visione molto positiva di ciò che l’aspetta per il nuovo anno. Proprio per questo, ha condiviso un messaggio sui social media alla vigilia di Capodanno, presentando numerosa riconoscenza per tutte le novità scoperte, durante il suo lungo percorso di guarigione. “Sono così grata per tutto quello che ho imparato quest’anno”, ha scritto in un messaggio postato tramite le Instagram Stories lunedì 31 dicembre. “Non darò più per scontato nemmeno un giorno nella vita, nemmeno i giorni brutti. Grazie ai miei fan, ai miei amici e familiari. E a tutti coloro che mi hanno sostenuta in quest’anno”.

Demi Lovato manda a quel paese un paparazzo, ecco il video

A distanza di alcuni giorni, Demi Lovato ha mandato alle ortiche i buoni propositi, mandando a quel paese un paparazzo che le augurava buon anno. Ovviamente la frase di circostanza era nata per poterla mettere a suo agio nei confronti dei flash, specie perché beccata al fianco del suo fidanzato dopo il lungo periodo in rehab. Dopo avere ripreso in mano la sua vita ed anche i social network, la star ha confidato di amare i suoi fan e di odiare i tabloid: “Non credete a quello che leggete sui giornali. La gente costruisce letteralmente delle cose per vendere una storia. È disgustoso. Se il mondo ha proprio bisogno di sapere, sarò io in persona a raccontare, in modo che si smetta di scrivere del mio ricovero, che è problema di nessuno se non mio. Sono sobria, grata di essere ancora viva e mi sto prendendo cura di me”, aveva confidato. Successivamente aveva anche aggiunto di essere disposta – un giorno – a raccontare la sua verità ma prima di allora, aveva invitato gli estimatori a non essere indiscreti. Ecco a seguire, il video che sta facendo il giro della rete.

Demi Lovato tells paparazzi to ‘f*ck yourself’ on her way to dinner with boyfriend Henri Levy. pic.twitter.com/kD69eGXL7l — Pop Alarms 🚨 (@PopAlarms_) 4 gennaio 2019





