Elisabetta Gregoraci bloccata dalla tempesta tropicale in Thailandia/ Video, “Sono al riparo in albergo”

Sono ore molto complicate per la showgirl Elisabetta Gregoraci. La modella trentottenne di Soverato Marina è rimasta bloccata in Thailandia e non può più fare ritorno in Italia a causa della pericolosa tempesta tropicale Pabuk. Il maltempo si è scagliato su gran parte del territorio thailandese, provocando diverse cancellazioni di voli e anche qualche vittima. Gli esperti meteorologi hanno spiegato che la tempesta Pabul è una delle più pericolose e devastanti degli ultimi anni. Un pescatore avrebbe perso la vita, mentre tantissimi turisti sono rimasti bloccati in Thailandia a causa dei voli cancellati. Tra questi anche l’esuberante Elisabetta Gregoraci, che è stata costretta a rimandare il ritorno a casa. L’ex moglie di Flavio Briatore, quindi, dovrà attendere almeno qualche giorno prima di poter fare rientro in Italia.

Tempesta in Thailandia, cancellato il volo di Elisabetta Gregoraci e chiusi diversi aeroporti

Dopo la ferocissima tempesta abbattutasi in Thailandia in queste ultime ore, le autorità competenti hanno disposto la chiusura degli aeroporti di Koh Samui e Nakhon Si Thammarat. Per Elisabetta Gregoraci si profila un indesiderato prolungamento di soggiorno in Asia, con tantissimi villaggi turistici e resort evacuati in queste ore. L’invito è di restare al riparo almeno fino alla mattina del 5 gennaio. La tempesta Pabuk ha provocato gravissimi danni, sradicando alberi e danneggiando pali della luce in strada. I fan di Elisabetta Gregoraci, preoccupati dalla situazione, le hanno subito inviato centinaia di domande sui social. Lei ha prontamente rassicurato i suoi follower con un video postato sulle storie di Instagram. “Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia”, ha detto sul proprio profilo. “Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo. Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo”.

