Justin Timberlake, ricomincia il tour / Video, l’annuncio ai fan: “Sono tornato e non vedevo l’ora”

Justin Timberlake sta bene ed è pronto a riprendere in mano il tour musicale che aveva stoppato in seguito ai problemi alle corde vocali. E’ arrivato il via libera dei medici per tornare in pista e il famoso artista britannico ha prontamente rilanciato la bella notizia ai propri fan. Justin Timberlake ha annunciato attraverso i suoi canali social ufficiali dell’autorizzazione ottenuta dai medici per ricominciare il tour, lo ha fatto con grande carica ed entusiasmo come si evince dal filmato postato su Instagram. “Prima di tutto, buon anno”, ha detto Justin Timberlake: “Spero abbiate passato delle buone festività. Secondo: Washington, eccomi qui. Sono tornato, non vedevo l’ora. Sono molto eccitato, siete pronti?”. Il popolo social si è scatenato con numerosissimi messaggi di affetto ed attestati di stima per Timberlake, la notizia del suo ritorno ha letteralmente gasato tutti i fan.

Justine Timberlake, stasera 4 gennaio riprende il tour

Proprio questa sera il cantante britannico torna sul palco della Capital One Arena per il suo grandioso concerto. Justine Timberlake è pronto ad entusiasmare centinaia di migliaia di fan in giro per il mondo, con un tour che toccherà gli Stati Uniti e il Canada fino al prossimo 13 aprile. Per il momento non ci sono ancora indiscrezioni su possibili date italiane, ma i fan sperano che il nuovo anno possa portare Justine nel ‘belpaese’. Solo un mese fa Timberlake scriveva: “Sono davvero dispiaciuto, voglio tornare sul palco e sto facendo tutto il possibile per tornarci velocemente”. L’artista britannico era davvero giù di morale per lo stop forzato delle attività live: “Grazie per la comprensione. Ho visto tutti i vostri post e ho apprezzato il supporto e l’amore. Non vedo l’ora di tornare più forte di prima”. Adesso si volta pagina, Justine Timberlake ricomincia da dove si era fermato.

Visualizza questo post su Instagram And… we’re back. See you tomorrow DC! #MOTWTOUR Un post condiviso da Justin Timberlake (@justintimberlake) in data: Gen 3, 2019 at 6:57 PST





