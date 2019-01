Torna Carmen Sandiego, la serie animata con la voce di Gina Rodriguez/ Video trailer, il 18 gennaio su Netflix

Torna Carmen Sandiego e lo fa in grande stile con una serie animata che debutterà su Netflix dal 18 gennaio prossimo in tutti i paesi in cui è disponibile la piattaforma streaming. Il reboot della serie vedrà protagonista Jane the Virgin, cioè Gina Rodriguez che darà la voce alla protagonista. La serie è prodotta da Houghton Mifflin Harcourt ed è composta da venti episodi da 25 minuti l’uno. La trama si concentrerà sul passato della protagonista e sulle motivazioni che nel tempo l’hanno portata a diventare un ladro. Nel cast ci sarà anche Finn Wolfhard, noto per Strangers Things e che presterà la voce al complice della protagonista. Su Twitter abbiamo avuto la possibilità anche di vedere il primo poster della serie che ci ha svelato per la prima volta il volto di questo nuovo personaggio. Al momento non ci sono moltissime informazioni sulla trama anche se sembra che non si discosterà molto dall’originale.

Torna Carmen Sandiego, la serie animata con la voce di Gina Rodriguez: che successo in Italia

Carmen Sandiego torna protagonista con una nuova serie animata che sarà protagonista dal 18 gennaio prossimo su Netflix. Inizialmente questo personaggio arriva nel programma della domenica mattina di Rai 2 con Mauro Serio protagonista. La famosa ladra è protagonista di un gioco a quiz dal titolo “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?“. Arriva subito dopo la prima serie animata che composta da quattro stagioni porta su Rai 2 ben 40 episodi. Il cartone animato ha un grande successo e viene mandato in onda poi successivamente anche in numerose repliche su DeA Kids. Sono moltissimi dunque i fan di Carmen Sandiego anche in Italia e che accoglieranno con grande emozione l’uscita di questa nuova serie di cartoni animati con al centro la sua figura. Sui social network il pubblico ha già iniziato a chiedersi quali saranno i colpi di scena e alcuni hanno criticato invece il volto della protagonista considerato un po’ troppo per i più piccini.

Il trailer della serie animata

La locandina

WHEN in the world is Carmen Sandiego coming to Netflix? *hacks database* January 18! Who’s ready to go on an adventure with @HereIsGina and @FinnSkata? #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/d4UC2kb5vZ — See What’s Next (@seewhatsnext) 10 dicembre 2018





