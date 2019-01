Desirée Maldera/ Foto: “Sono ufficialmente una Milf”, fan in delirio sui social

“Sono ufficialmente una Milf” con queste parole Desirée Maldera cambia ufficialmente status sui social e nella vita trovando il parere favorevole dei fan. Colei che ha fatto impazzire il pubblico di Canale 5 proprio nei panni dell’avvenente tentatrice di Francesco Chiofalo alias Lenticchio all’epoca della sua partecipazione a Temptation Island, adesso è una donna matura, con un compagno che la ama al proprio fianco, e con un bambino. Per chi non lo sapesse ancora, proprio nei giorni scorsi, la bella Didi ha dato alla luce il suo bambino e da allora non sono mancate le polemiche visto che in molti hanno accusato la bella tentatrice di non voler allattare e di averlo subito affidato alle cure delle nonne e dei biberon. Lei ha parlato di un problema, magari legato alle protesi al seno, ma non si è lasciata andare a risposte e ad arrabbiature come possiamo vedere spulciando il suo profilo Instagram.

UNA NUOVA MILF SUI SOCIAL

Desirée Maldera è andata avanti per la sua strada e proprio poco fa, pubblicando una sua foto finalmente dopo un piccolo restyling ha scritto: “Sono ufficialmente una Milf“. I fan hanno apprezzato facendole presente che era bella anche prima e che il parto l’ha migliorata ma c’è anche chi è ha voglia di fare sempre un po’ di polemica e che tra i commenti le chiede: “Quando da Giacomo Urtis?”. In questo caso Didi non si è tirata indietro e ha subito risposto pungente: “Ci vado lunedì”. Adesso c’è chi si chiede se ci sarà davvero un appuntamento dal chirurgo estetico subito dopo il parto quando gli ormoni sono ancora impazziti e anche il fisico non è proprio “rientrato” dopo i nove mesi della gravidanza. Ritocchino in arrivo per la neo milf? Ecco di seguito la foto:





