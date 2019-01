Micol Olivieri, botta e risposta con i fan/ “Che brutta pelle che hai”. La replica: “Fortunatamente ho una…”

Micol Olivieri, dopo aver messo da parte la carriera di attrice per dedicarsi ai suoi bambini, ha scoperto un nuovo lavoro che la soddisfa ugualmente ovvero quello su Instagram. L’attrice, infatti, sponsorizza diversi prodotti di bellezza dando anche consigli alle followers che la seguono con tanto interesse. L’ultimo post, però, è stato commentato duramente da un’utente a cui Micol Olivieri ha risposto a suo modo. L’attrice ha mostrato alle sue seguaci un make up particolare. Tra i commenti di apprezzamento, è spuntato anche quello di una signora che è stata attirata non dal trucco, ma dalla pelle. “Ma con tutte le creme che pubblicizzi questo è il risultato? Solo io penso che la tua pelle non sia adatta alla tua età? Non è la prima volta che te le scrivo… Scusa non voglio offenderti. Ma solo io lo noto? Guardando questa foto, mi viene da dire che tutti i prodotti che pubblicizzi non servono a nulla”, scrive la fan in questione. A risponderle sono state prima le altre followers dell’attrice e poi la stessa Olivieri.

LA REPLICA DI MICOL OLIVIERI

Il commento sulla propria pelle ha naturalmente scatenato la reazione dell’attrice. Micol Olivieri ha prima spiegato di aver sofferto di acne da adolescente e di portare ancora i segni e ha poi sottolineato come, a differenza di altri personaggi famosi, non usa mai photoshop mostrandosi esattamente per quella che è. La signora ha così risposto a sua volta ribadendo che non era sua intenzione offenderla: “il mio discorso è che con tutte le creme che dici di usare e nel modo in cui le vendi sembrano miracolose, ma nel vedere la tua pelle non saprei, ma non perché la tua pelle sia brutta, ma perché mi sembra una pelle normale e non super curata”. “Partendo dal presupposto che io non mi sento brutta” – replica ancora la Olivieri – “perché tu me lo dici, ho una grossa autostima per fortuna. Ti ripeto che di miracoli non ho mai parlato e i risultai che ho ottenuto negli anni li conosco io”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA