Adriano Celentano compie 81 anni / 60 anni di successi per il “Molleggiato” e due nuovi progetti!

Adriano Celentano, soprannominato “il Molleggiato” per il modo particolare di ballare, è considerato, a giusta ragione, un monumento della musica leggera italiana. La sua carriera è iniziata nel 1957, da questa data ha sfornato tantissime canzoni di successo, basti pensare a 24mila baci, Azzurro e Il ragazzo della via Gluck. Al Festival di Sanremo ha partecipato per cinque volte riuscendo a portare a casa la vittoria nel 1970 con Chi non lavora non fa l’amore, in coppia con la moglie Claudia Mori. Il cantante milanese è stato anche grande protagonista come attore recitando in circa 40 film. Anche da conduttore ha fatto breccia nel cuore dei tantissimi fan grazie a numerosi spettacoli come Fantastico, gli one man show Francamente me ne infischio, 125 milioni di caz..te e Rockpolitik. Nel 1964 ha sposato Claudia Mori per una relazione che ha vissuto un profondo periodo di crisi negli anni ottanta. Il tutto è stato brillantemente superato con la coppia che si è fortificata sempre più nel corso degli anni. Dal loro amore sono nati: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

ADRIANO CELENTANO PRONTO A TORNARE IN TV

Adriano Celentano è pronto a tornare in tv con “Adrian“, prevista da gennaio a marzo su Canale 5. Ci aspettano nove prime serate per uno spettacolo dal vivo che Adriano Celentano terrà al Teatro Camploy di Verona. Scopriamo meglio cosa ci attende. Adrian è una graphic-novel ambientata nel futuro dove il protagonista, alter-ego di Celentano, si trova a combattere per la libertà e la bellezza contro un sistema corrotto. Un progetto davvero ambizioso, basti pensare che per la realizzazione ci sono voluti sette anni e decine di milioni di euro. La serie è stata suddivisa in nove episodi con l’introduzione di Adriano Celentano. Le novità per quest’anno riguardo Celentano non finiscono qui. Infatti la colonna sonora della serie, composta da Adriano Celentano in collaborazione con Nicola Piovani, sarà pubblicata su doppio cd e su doppio vinile il prossimo 25 gennaio. Il progetto discografico conterrà inoltre una serie di successi riarrangiati per l’occasione. Non escludiamo la presenza di brani inediti.

