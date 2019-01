Benedetta Mazza, brutta avventura in discoteca?/ “Solo per ricordarvi che dopo i 40 anni…”

Benedetta Mazza è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 più seguite dai fans ora che il reality è finito. Ad incuriosire il pubblico è non solo il suo rapporto con Stefano Sala, ma anche i post che pubblica quotidianamente sui social. Molto attiva su Instagram dove ha ampiamente superato i 300mila followers, nelle ultime ore, Benedetta Mazza ha impensierito i fans per un messaggio che sta facendo molto discutere. La bellissima conduttrice, infatti, ha pubblicato una storia in cui punta il dito contro chi, a 40 anni, continua a comportarsi come un adolescente. “Solo per ricordarvi che, dopo i 40 anni, in discoteca siete fighi solo se la discoteca è vostra”, scrive la Mazza. Un messaggio che è stato condiviso da molti utenti, ma che solleva qualche domanda: qualche uomo maturo si sarà spinto oltre con lei nel tentativo di conquistarla? Sui social, Benedetta si mostra serena e sorridente per la gioia dei fans, sicuri che il merito sia del suo legame con Stefano Sala.

BENEDETTA MAZZA E STEFANO SALA: INSIEME ANCHE NEL 2019

Benedetta Mazza e Stefano Sala continuano a frequentarsi anche adesso che il Grande Fratello Vip è finito. Già amici prima del reality, i due, all’interno della casa, hanno instaurato un legame davvero speciale che continuano a coltivare anche nella vita vera. Stefano e Benedetta, infatti, hanno cominciato il 2019 insieme. I due si sono concessi una vacanza sulla neve insieme ad altri amici, mostrandosi sereni, felici e sempre più complici. Anche le frasi che scrivono sui social testimoniano il momento di serenità che stanno trascorrendo. “Solo perché non ci credete non vuol dire che non sia vero”, scrive benedetta Mazza nel suo ultimo post mentre Stefano Sala, sul suo profilo Instagram, scrive – “La vera felicità non si descrive, si sente. Che quest’anno possa portarvi vera gioia e grandi sorrisi..”.

