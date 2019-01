Chiamano Bruno Vespa il figlio, lui sarà padrino di Battesimo/ Rimini, il papà sognava di fare il giornalista

Una coppia di Rimini ha deciso di chiamare suo figlio Bruno Vespa in onore del famoso giornalista. Una scelta che ha portato lo stesso ad offrirsi come padrino. Bruno Vespa è nato il 5 gennaio 2019 e si tratta di un bimbo a cui è stato dato il nome di uno dei conduttori e scrittori più famosi del nostro paese. Il padre, Giuseppe Vespa, è un impiegato alle Poste di 45 anni laureato all’Università Federico II di Napoli che sognava di fare il giornalista. Il racconto è arrivato tramite le pagine de Il Resto del Carlino: “Seguo da sempre il dottor Bruno, fin da quando faceva il telegiornale. Non mi perdo una puntata di A Porta a Porta ed ho letto tutti i suoi libri. Lo considero un grande professionista, imparziale che dà voce a tutti. In suo onore ho voluto che mio figlio portasse il suo stesso nome. A questo punto spero che il mio bimbo un giorno riesca a fare il giornalista e che il nome che gli abbiamo dato gli porti fortuna“.

Chiamano Bruno Vespa il figlio, lui sarà padrino di Battesimo: il giornalista si è offerto

A Salerno è nato un nuovo Bruno Vespa, nome dato in onore del giornalista da papà Giovanni e mamma Gaia Rossetti. Questi erano scesi da Rimini per le vacanze quando il piccolo Bruno ha deciso di anticipare tutti di una settimana sulla tabella di marcia. Il giornalista, volto storico di Porta a Porta, si è offerto e farà da Padrino del Battesimo al bambino. Sicuramente è una vicenda particolare che nasce da una semplice coincidenza e cioè l’omonimia nel cognome del padre da sempre grande estimatore del conduttore di Rai Uno. La notizia ha iniziato a circolare sulla rete per la sua curiosità con i due genitori del bimbo che sono stati intervistati da Il Resto del Carlino. Al momento il “vero” Bruno Vespa non ha parlato di quanto accaduto, ma di sicuro la notizia ha fatto sorridere in molti e avrà commosso lui stesso che ha preso una decisione importante che lo legherà per sempre al piccolo omonimo.

