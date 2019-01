FOTINÌ PELUSO è BARBARA/ “Spero di non essere stronza come lei!” (La compagnia del cigno)

Classe 1999, Fotinì Peluso è nata a Roma. La musica è da sempre una delle sue grandi passioni. Per circa undici anni, infatti, si è cimentata nello studio del pianoforte, ma improvvisamente ha cambiato rotta dedicandosi alla recitazione. Ha seguito il corso di recitazione e dizione di Mario Grossi e successivamente ha seguito due laboratori di teatro: il Saint Louis de France e uno in lingua inglese sul genere Shakespeariano. Il primo provino è arrivato presso un centro sociale dove si era presentata per il film “Un bacio” di Ivan Cotroneo; non viene scelta, ma nonostante ciò continua imperterrita ad inseguire il suo sogno di recitare. Dopo diversi provini debutta nella seconda stagione di “Non Uccidere” con Miriam Leone; un’interpretazione che le permette di farsi notare al punto da essere scelta per interpretare il ruolo di Micol in “ Romanzo Famigliare ”

Fotinì Peluso è tra i sette giovani protagonisti della serie “ La compagnia del cigno ” in onda da lunedì 7 gennaio 2019 in prima serata su Raiuno. Ideata e scritta da Ivan Cotroneo, la fiction racconta la storia di sette ragazzi tra i 15 e 18 anni che studiano presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tutti a loro modo sono dei grandissimi talenti e si troveranno per volere del Maestro Luca Marioni ad aiutare Matteo arrivato da poco ad Amatrice. Tra i protagonisti della serie evento c’è anche la giovanissima Fotinì Peluso che alcuni ricorderanno per avere interpretato il ruolo di Micol in “Romanzo famigliare”. Questa volta l’attrice interpreta Barbara, una delle allieve del Conservatorio Giuseppe Verdi su cui la famiglia ha altissime aspettative.

Fotinì Peluso interpreta Barbara

Fotinì Peluso è Barbara nella nuova serie “La compagnia del cigno” in onda su Rai1. Barbara studia al conservatorio, ma frequenta anche il liceo classico. Ha una voce d’angelo e proviene da una famiglia che ha puntato tutto su di lei. I genitori, infatti, desiderano per la figlia una carriera eccellente e per questo motivo la ragazza si ritrova condannata alla ricerca della perfezione. In particolare la madre ripone grandissime aspettative su di lei, al punto che Barbara a volte è costretta a mentire. Una vita dedicata allo studio e alle responsabilità quella di Barbara, che ha così tanta paura di deludere la famiglia al punto da rinunciare anche ai sentimenti che prova per Domenico. “Spero vivamente di non essere stronza come Barbara” ha rivelato l’attrice durante la conferenza stampa, anche se c’è una cosa che più di tutto la lega al suo personaggio: “una frase che ho sentito in questi primi due episodi che ho visto , che mi ero dimenticato di avere detto “Io posso fare tutto, ci riesco benissimo a fare tutto””.