Tiziano Ferro/ Foto, nuovo album in arrivo il 22 novembre: pettorali scolpiti in mostra per il grande annuncio

L’annuncio arriva a tutto “XXX” su Instagram per la gioia del suo pubblico in tutto il mondo: Tiziano Ferro è pronto a terminare e lanciare il suo nuovo album. Questa è la notizia che tutti aspettavano visto che sono passati ormai tre anni dal suo ultimo lavoro, il pluripremiato “Il mestiere della vita”, ma è vero anche che l’attesa è ancora lunga e che il nuovo album vedrà la luce solo il prossimo novembre. Lo stesso Tiziano Ferro ha annunciato stamattina sui social la data di uscita ufficiale prevista per il 22 novembre 2019. Il suo settimo album di inediti arriverà solo alla fine di questo anno e non tutti sono felici del fatto che l’attesa è ancora lunga. Siamo sicuri che nel caso di Tiziano Ferro questo sia sinonimo di qualità ma i dettagli su quello che sarà il risultato del suo nuovo lavoro sono ancora pochi a cominciare dal titolo.

I DETTAGLI SUL NUOVO ALBUM

Mostrandosi su Instagram, con pettorali scolpiti in bella vista, Tiziano Ferro ha confermato la data di uscita del nuovo album ma senza parlare del titolo limitandosi ad una serie di X. E’ inutile dire che i fan non solo hanno notato la perfetta forma sfoggiata da Tiziano Ferro ma si sono lanciati in una serie di ipotesi proprio per trovare il titolo all’album e cercare di mettere le lettere al posto delle x. Secondo le ultime rivelazioni dello stesso cantautore sembra proprio che le ultime canzoni siano nate proprio negli Usa dove ormai vive in pianta stabile. Il disco sarà distribuito da Universal Music e Ferro ha lavorato con il produttore statunitense Timbaland per metterlo insieme. I fan sono già pronti a scommettere che il primo singolo sarà il prossimo tormentone estivo, sarà davvero così? Il fisico per un bel brano latino c’è già…

© RIPRODUZIONE RISERVATA