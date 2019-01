Wanda Nara/ Video: “palpeggiata ovunque in camerino”. Poi si scatena sul toro e…

Un video di Wanda Nara ha fatto il giro del web scatenando i fans della bellissima moglie di Mauro Icardi. Sempre molto presente sui social dove conta più di quattro milioni di followers, Wanda Nara che, da quando è in Italia, si è fatta conoscere e amare non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia, ha condiviso una serie di video in cui mostra ai fans la sua preparazione in camerino. Nulla di strano se non fosse che nel video, un truccatore, nel prepararla, la palpeggia ovunque. Il video non è passato inosservato ai fans al punto che, in poco tempo, è diventato praticamente virale. Nel video, il truccatore, per renderla ancora più bella e assolutamente impeccabile, per truccarla, infila le mani sotto il vestito. Per le donne dello spettacolo si tratta di un gesto normale, ma il video ha letteralmente scatenato i fans della bella argentina.

WANDA NARA: INCIDENTE HOT SUL TORO

Nel video, Wanda Nara si stava preparando per una produzione con un’importante fotografo, come spiega ai fans la moglie di Icardi. La Nara, però, nelle ultime ore, ha fatto parlare di sè anche per un incidente hot. Come mostra Il Fatto Quotidiano, infatti, la moglie del calciatore argentino si è scatenata su un toro meccanico indossando una tuta bianca, molto scollata sul decolletè. Il movimento del toro ha così causato un incidente hot. Pochi secondi sul toro meccanico hanno fatto cadere l’agente argentina che, a causa della scollatura della tuta indossata, è stata, suo malgrado, protagonista di un incidente che sta facendo discutere. Cliccate qui per vedere il video.

