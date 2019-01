Annalisa Minetti insultata sui social / Foto, “Da cieca non avresti dovuto fare un figlio”: web indignato!

Donna e mamma straordinaria, Annalisa Minetti negli ultimi mesi ha ricordato al mondo di cosa è capace. Nonostante la cecità, la cantante si è messa alla prova a Tale e Quale Show e ha messo al mondo il suo secondo figlio. È proprio uno scatto della Minetti con tra le braccia la sua bambina ad aver scatenato commenti molto forti, che hanno indignato il web e che continuano a far discutere. «Certo cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio. E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. E’ una persona piena di sé», ha affermato qualcuno sul profilo Instagram della Minetti, sostenuto da altri. Parole che sono state notate subito da molti e che hanno movimentato anche le repliche di tutti i supporter della Minetti, che hanno difeso la cantante, parlando di “rabbia e ignoranza”.

“MI FA MALE NON POTER VEDER CRESCERE I MIEI FIGLI”

Un episodio che fa davvero male, soprattutto ricordando come, intervistata a dicembre da Caterina Balivo a Vieni da me, Annalisa Minetti aveva ammesso: “Mi fa male non poter vedere come crescono i miei figli”. La cantante ha raccontato, senza riserve, il dolore di una madre non vedente e di come si convive con una patologia come questa. “Avevo 18 anni quando il medico mi ha chiesto se avessi mai visto le stelle. Certo che le vedevo, ma mi sfuggivano i dettagli delle cose.” ha raccontato la cantante. Annalisa aveva poi concluso ammettendo: “Non mi sono mai chiesta come vedessero gli altri. Quando poi mi hanno detto che avevo una malattia per la quale avrei perso la vista, a casa nessuno ne ha fatto un dramma, tranne mio padre che ha subito il colpo. Oggi invece non mi lamento ma mi fa male non poter vedere crescere i miei figli, le loro trasformazioni”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA