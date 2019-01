Chicco Nalli: “Ho saputo del matrimonio di Tina Cipollari dai giornali”/ “Le auguro ogni bene con Vincenzo”

Chicco Nalli, detto Kikò, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, torna a parlare di Tina Cipollari, la donna che ha sposato e che gli ha regalato tre splendidi figli. Nonostante il matrimonio sia finito, Kikò e Tina continuano ad avere un ottimo rapporto e a sentirsi ogni giorno per organizzare la vita dei loro ragazzi. Le strade sentimentale dei due, però, si sono ormai separate. La bionda opinionista di Uomini e Donne, infatti, è felicemente fidanzata con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino che ha fatto breccia nel suo cuore. La storia tra i due procede a gonfie vele al punto che preso convoleranno a nozze. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a Kikò che, pur augurando ogni bene all’ex moglie, avrebbe preferito saperlo sa lei e non dai giornali. “Mi spiace molto che abbia affermato che non ascolta nulla di ciò che dico perchè mi ha fatto passare per quello che non conta nulla nella sua vita sentimentale” – spiega Nalli – “Tina non lo doveva dire perché sa benissimo che in questi anni non le ho mai messo i bastoni tra le ruote“.

CHICCO NALLI: “AUGURO A TINA CIPOLLARI TANTA FELICITA'”

A Nuovo, Chicco Nalli spiega di non essere assolutamente contrario al secondo matrimonio di Tina Cipollari. Anzi, confessa di augurare all’ex moglie di trovare accanto a Vincenzo quella serenità che lui non ha saputo darle. Chicco confessa di aver saputo la notizia dai giornali, ma aggiunge che “non posso che essere strafelice per lei perchè magari riuscirà a sentirsi più libera, anche da me”. Poi aggiunge: “le auguro davvero che con il suo nuovo compagno e futuro marito Vincenzo possa affrontare il 2019 con maggiore serenità di quella che, forse, le davo io. E dirò di più: sono sicuro che per Tina, questo, sarà un anno ancora più bello di quello che si è appena concluso”. Contrariamente all’ex moglie, invece, Chicco non ha ancora trovare una compagna con cui dare vita a nuovi progetti. Al momento, si sta dedicando ai suoi tre ragazzi e al lavoro. “Se domani andrò un nuovo amore non chiederò consiglio alla mia ex moglie, ma andrò avanti per la mia strada”, conclude.

