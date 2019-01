Fabrizio Corona e Nina Moric/ Foto, dolce scambio di battute: “non si possono scoprire nuovi oceani se…”

Sono lontani i tempi in cui Fabrizio Corona e Nina Moric erano soliti farsi la guerra in tribunale per la custodia del figlio Carlos. I due ex coniugi sono riusciti a mettere da parte tutti i dissapori del passato instaurando un nuovo rapporto basato sull’affetto e il rispetto reciproco per il bene di Carlos, felice di vedere nuovamente i genitori vicini. Tra Corona e la Moric non c’è nessun ritorno di fiamma all’orizzone, ma nelle scorse ore, un bellissimo scambio di buttete tra i due, ha scatenato l’entusiasmo di chi è convinto che tra la modella e l’ex re dei paparazzi ci sia ancora amore. Nina Moric, in queste ore, si trova in Sri Lanka con Carlos. Una vacanza rilassante e istruttiva per mamma e figlio che si mostrano felici e sereni sui social. Nina, infatti, finalmente libera di poter viaggiare con il suo principe, ha condiviso sul suo profilo una dolcissima foto che è stata immediatamente commentata proprio da Corona.

FABRIZIO CORONA E NINA MORIC UNITI ANCHE SUI SOCIAL

La foto del tenero abbraccio tra Nina Moric e Carlos è accompagnata da parole molto profonde. “Non si possono scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”, scrive la modella. Corona ha colto al volo l’occasione per scrivere un messaggio all’ex moglie e al figlio. “Diverteti e nutritevi”, sono state le parole dell’ex re dei paparazzi. “Ok, Mahatma Gandhi”, ha risposto ironicamente la Moric. La mamma di Carlos, poi, sulle storie, ha pubblicato un breve filmato con cui si è divertita a prendere in giro l’ex marito. “Dopo divertitevi e nutritevi, io ho chiuso… Chiudetemi il wi-fi, non torno più. Carlos, devi essere nutrito…”, dice Nina. Uno scambio di battute tranquillo, ma allo stesso tempo dolcissimo quello tra Corona e la Moric che, dopo anni, sono tornati ad essere due ex coniugi che si vogliono ancora molto bene e che, soprattutto, mettono al primo posto il benessere del figlio. Cliccate qui per vedere la foto.

