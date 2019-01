Fabrizio Corona, serpenti nuovo tatuaggio sulla testa/ Foto, pubblico diviso: “Perché ti stai rovinando?”

Fabrizio Corona su Instagram ha pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio, dei serpenti sulla testa. Il pubblico si è diviso, considerando questa come l’ennesima follia dell’ex paparazzo più famoso della televisione. Dietro la nuca questi si è tatuato due serpenti che si vanno ad intrecciare con alcuni che l’hanno considerato abbastanza fuori luogo. Tra i commenti ne troviamo diversi abbastanza pesanti, andiamo a vederne alcuni: “Perché ti sei rovinando così?”, “Vuoi diventare Young Coroncino?”, “Non i sereptni, non hai niente dentro la testa”, “Ti dovevi tatuare Lele Mora dietro la testa”. Ci sono però anche quelli che decidono di difenderlo, rispondendo a tono: “Ognuno è padrone di tatuarsi quello che vuole, non dite stupidaggini. Grande Fabrizio”, “Sei veramente bello”, “Hai aggiunto un altro capolavoro alla tua pelle”, “Questa è una vera opera d’arte“. Anche i commenti fanno capire che Fabrizio Corona divide, clicca qui per la foto.

Fabrizio Corona, serpenti nuovo tatuaggio sulla testa

Sono passati appena due giorni di questo 2019 che Fabrizio Corona torna a far parlare di sé per un tatuaggio di due serpenti sulla testa. L’ex paparazzo più famoso d’Italia aveva alzato un grande polverone con una foto pubblicata l’ultimo dell’anno, nella quale si presentava in maniera abbastanza bollente con una censura sulle parti intime tirate fuori per attaccare il suo pubblico. Il pubblico non l’aveva presa bene, attaccandolo con una vagonata di insulti sulla sua pagina di Instagram. Come sempre Corona è stato protagonista di grandi polemiche a volte un po’ forzate ma spesso causate anche dai suoi atteggiamenti. A Capodanno ha veramente esagerato, forse però il tatuaggio, che può anche non piacere, è una scelta di cui si è reso protagonista in maniera totalmente libera e senza bisogno del consiglio di nessuno.

La foto del tatuaggio

Visualizza questo post su Instagram SERPENTI NELLA MIA TESTA. @adalet_official @coronamagazineofficial @carlosmariacoronareal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Gen 2, 2019 at 12:48 PST





