Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni di oggi 9 gennaio: Acquario lontani dai vincoli, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 9 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Acquario: il segno in questione cerca di allontanarsi dai vincoli. Giove e Venere sono favorevoli e danno un nuovo impulso all’ambito sentimentale. Anche le storie che sembravano essere concluse ora possono avere una nuova energia. La migliore passione è l’amicizia. Pesci: ci si sente purtroppo tesi e nervosi. Questo porta a ritornare verso la propria famiglia. Bisogna cercare di ricostruire le basi delle proprie certezze. Per il segno è molto importante essere sicuri nei sentimenti. In amore si deve cercare di mettere da parte le problematiche. Serve un periodo di tranquillità per ritrovare la serenità, quindi stop alle polemiche. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CANCRO PRONTO A RIFLETTERE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi dall‘oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli si trovano costretti a farsi delle domande, senza sempre riuscire a trovare le risposte che ci si aspetta. Forse è il caso di vivere le cose con maggiore serenità. Il Cancro si trova a riflettere, con Saturno in opposizione che potrebbe rappresentare anche l’unica nota lieta di questo periodo. Il suo transito infatti potrebbe portare a una crescita esponenziale non da poco e che mira a conquistare ottime risposte. La Vergine deve fare molta attenzione al suo fisico visto che la situazione sembra davvero essere in bilico e non regalare delle conferme o una tranquillità fin troppo complessa da gestire. Bisogna bilanciare le proprie forze, cercando di reagire solo quando chiamati in causa e obbligati a prendere delle decisioni. Forse fare tutto da soli può portare a quello che si vuole con maggiore precisione, ma porta anche a una certa stanchezza.

SAGITTARIO IN CONTINUA CRESCITA, SEGNI AL TOP

Andiamo ad osservare i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. L’Ariete recupera energia e sembra pronto a raggiungere ottimi risultati. Forse è il momento di valutare tutte le situazioni che capitano sul tragitto perché sono interessanti per il futuro. Il Leone è un segno davvero molto forte e sta vivendo delle giornate intense ma soddisfacenti. Il weekend sarà molto positivo e potrebbero arrivare delle situazioni intriganti. Giove è molto favorevole e questo potrebbe portare a vivere con energia le emozioni che si prospettano sul tragitto. Il Sagittario è in continua crescita, pronto a raggiungere quello che desidera da tempo. Non si affievoliscono le energie e si può arrivare a vincere anche le proprie paure. Si devono comunque evitare delle discussioni che possono portare solo ad avere degli evidenti svantaggi. Chi si pone davanti in maniera positiva può portare a una scelta intrigante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA