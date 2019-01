Oroscopo Paolo Fox 2019/ Oggi 8 gennaio: Acquario nervoso, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 8 GENNAIO 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, 8 gennaio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto come ogni giorno la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Acquario si sente nervoso e l’8, il 9 e il 10 gennaio saranno giornate ottime per parlare con chi deve alcune spiegazioni, soprattutto se si è rimasti al centro di una polemica o di un’ingiustizia. Si è delle persone idealiste ma ora tutti quelli come il segno non si trovano tanto bene in questa società. Il 2019 libera da cose negative e anche da un Giove sfavorevole. I Pesci devono stare attenti agli sbandamenti che sono una costante in amore. Le relazioni che sono nate per gioco a dicembre forse sono molto in bilico ma non sempre la migliore soluzione è la trasgressione. Se si è convinti che una persona sia rimasta troppo lontana da te ora è importante incontrarsi in modo da capire se questo sia vero o no.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

TORO NERVOSO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi andiamo a vedere i segni da considerare né carne né pesce. Il Toro è nervoso, non riesce a trovare pace in questo periodo. Ha voglia di viaggiare e di conoscere nuove persone, ma non ci si riesce e questo può portare ad altre situazioni di tensione. Forse è il caso di trovare una via d’uscita per essere più tranquilli. Lo Scorpione vive un momento poi non troppo negativo, ma deve evitare di pensare al passato e cercare di essere positivo. Questo è un momento in cui si deve riflettere per riuscire ad arrivare ai risultati. Forse avere un po’ di calma può aiutare. Per i Pesci è fondamentale stare calmi visto che tutto è difficile da gestire in questa fase. Chi si trova in un rapporto d’amore di lunga data ora si deve incontrare di più. Sarà un periodo di guerra fredda per chi ha avuto una separazione l’anno scorso. Il mese di gennaio non porta delle conciliazioni ma quello di febbraio sarà più facile da gestire.

SAGITTARIO ORIZZONTE LUMINOSO, TOP E FLOP

Ora è il momento di soffermarci sui segni che si possono considerare top e flop per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino quanto raccontato durante la rubrica Latte e Stelle. Per il Sagittario l’orizzonte è luminoso. Dopo tante fatiche finalmente si arriva ad ottenere qualcosa di concreto, quindi si può essere felici e sorridenti. Bisogna sempre guardare al futuro con grande ottimismo e soddisfazione. Il Capricorno è affaticato, non riesce a ragionare e fin troppo spesso commette degli errori. Questo è un momento in cui forse rimanere a casa e riposare può essere la soluzione giusta. Per il Cancro queste sono giornate faticose in cui non sempre si riesce a raggiungere il proprio scopo. Alcuni decidono di mollare e quindi di rilassarsi prendendosi un po’ di tempo, altri invece si buttano comunque senza però ottenere quello che vogliono. Forse è il caso di prendersi una rivincita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA