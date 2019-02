Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni 1° febbraio: Gerry Scotti regalerà il milione di euro?

Dopo il grande successo ottenuto con le quattro puntate trasmesse nel 2018 e le prime tre puntate del 2019, Chi vuol essere milionario torna in onda oggi, venerdì 1° febbraio, alle 21.25 su canale 5, per il quarto ed ultimo appuntamento di questa stagione. Gerry Scotti, vero mattatore del game show più amato e seguito dal pubblico, torna ad ospitare nuovi concorrenti sperando di poter finalmente regalare il milione di euro. Nonostante siano stati diversi i concorrenti che sono riusciti a portare a casa premi importanti, nessuno ha scalato la piramide fino a conquistare il premio più ato. La settimana scorsa, ci ha provato Eleonora che è arrivata accompagnata dalla mamma che, nel 2011, aveva partecipato al game show di Gerry Scotti vincendo 30mila euro che ha poi utilizzato per le cure di Eleonora che combatteva contro l’anoressia. Esattamente come la mamma, Eleonora ha vinto 30mila euro. Chi giocherà, invece, questa sera?

I CONCORRENTI DELLA SERATA: SI RIPARTE DA ZENO

Ad aprire la quarta ed ultima puntata di Chi vuol essere milionario sarà Zeno Zonato da Alessandria, ma di origini veronesi che lavora in un’azienda che si occupa di imballaggi. La settimana scorsa, il concorrente si è fermato, a causa dello scadere del tempo, a 20mila euro. Questa sera tenterà di scalare interamente la piramide per poter conquistare il milione di euro. Dopo Zeno, toccherà a nuovi aspiranti milionari che cercheranno di rispondere alle domande di Gerry Scotti che diventano sempre più difficile. Anche questa sera, i concorrenti avranno a disposizione quattro aiuti: “50 e 50” e “Chiedilo al pubblico” ci saranno “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio”. Purtroppo per i concorrenti, invece, non c’è più la telefonata a casa.

