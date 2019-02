Sara Quattrini, moglie di Simone Cristicchi/ “Io sto sulle nuvole, lei a terra: ci incontriamo a metà strada”

Sara Quattrini è la donna che da tempo è al fianco di Simone Cristicchi, il cantante attualmente in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Abbi cura di me”. I due si sono sposati nel giugno del 2010 a Grosseto e a officiare il rito nuziale è stato il sindaco di Santa Fiora Renzo Verdi, uno dei componenti del coro dei minatori di Santa Fiora, una formazione tanto amata dal cantante. Ma per l’occasione gli sposi hanno scelto di tenere a debita distanza le luci dei fotografi: le loro nozze si sono svolte in una cerimonia blindatissima e aperta soltanto alle persone vicine a entrambi. Ma chi è Sara Quattrini? Di lei sappiamo che è romana e che fa un mestiere che la tiene a debita distanza dal mondo dello spettacolo. È infatti un’archeologa e dalla sua unione con il celebre cantante sono nati due figli, Tommaso e Stella, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010.

“La paternità? La vivo benissimo”

Il piccolo Tommaso, figlio di Sara Quattrini e Simone Cristicchi, ha partecipato alle nozze dei suoi genitori, che nel 2010, l’anno in cui è nata la piccola Stella, si sono uniti in matrimonio con una cerimonia molto semplice. Cristicchi sceglie infatti accuratamente di tenere sua moglie e i suoi bambini lontani dalle luci dei riflettori, ma di recente, in un’intervista concessa a La vita indiretta, ha rivelato il segreto per la riuscita di un buon matrimonio. “Io dico sempre che bisogna cercare un equilibrio nei rapporti”, ha detto il cantante ai microfoni del programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Positiva anche la sua esperienza con la paternità: “La vivo benissimo perché loro apprezzano molto la musica in casa – ha rivelato l’artista – ballano cantano si divertono. La colonna sonora sono le mie canzoni, a volte metto anche le canzoni di altri artisti che mi piacciono e loro sembrano apprezzare. Magari da grandi faranno il mio mestiere, non glielo auguro però”.

