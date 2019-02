OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 13 febbraio: Acquario attenzione, gli altri?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 13 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 13 febbraio 2019, con l’analisi segno per segno. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni radiofonici di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Capricorno cerca sicurezza e stabilità e per questo segno è una cosa normale. Lo si fa sin dalla nascita ma in questo periodo lo si fa ancora di più perché Saturno impone rigore. Urano da marzo sarà splendido e dirà di fare quello che ora arriva in mente. Se c’è un progetto bisogna farlo partire entro l’estate. L’Acquario è un segno anticonvenzionale, attenzione però a deflagrazioni che nel mese di marzo verranno causate da Urano. Si è governati da Saturno, così apparentemente si è folli ma ciò che si dice è concreto. Quando ci si lamenta si è sempre ragionevoli. Chi ha avuto problemi in famiglia ora ne esce con tranquillità. Forse è il caso di prendere delle decisioni, ma attenzione a buttarsi a capofitto in tutto quello che si fa. A volte è molto importante anche cercare di ponderare e ragionare con attenzione. Forse qualcuno potrebbe decidere di prendere una strada e concentrarsi solo su quello.

Il Leone da dicembre ha in atto un’evoluzione, quelli che sono tornati in scena e sono protagonisti lo sanno. L’importante è partecipare e ora ci si sente veramente più forti. Se nell’amore o nelle relazioni ci sono stati dei problemi ci sono ottime stelle che aiutano a farsi valere. In amore ora si può davvero sorprendere tutti. Anche chi dice che non si innamorerà ci deve pensare bene. Entro l’estate infatti si potrebbe cambiare idea. La Bilancia vive delle giornate molte interessate e spera che la primavera sia in arrivo per fare cose in più. Chi è agitato non vuole restare e chi vuole cambiare lavoro ora non può ma lo farà senz’altro. Si hanno tanti programmi che ora non si possono ancora attuare. Sabato e domenica sono giornate in cui si devono poi evitare le discussioni. Forse è il caso di prendersi del tempo per cercare di agire e trovare soluzioni che non sempre sono così scontate come potrebbero sembrare.

L’Ariete mercoledì e giovedì sente una forte agitazione addosso a sé. Non si è un segno che tiene le cose dentro e da una parte questo è un bene, chi sta con questi sa bene cosa pensa e con chi ha a che fare. Il rischio in questo momento è di scoprire tutte le carte. A furia di dire la verità si può rimanere senza parole. La situazione astrologica è particolare anche per i sentimenti e, allora, se le cose vanno a rilento e non si ottiene una risposta non ci si deve arrabbiare. Febbraio è un mese di transizione che porta a un marzo che darà a un livello sentimentale maggiori certezze. Forse si sarà molto impegnati in un progetto primaverile. Il Toro non deve dimenticare che Urano si troverà nel segno e porterà molta evoluzione. Non si cambia vita ma stile di vita. Dall’anno scorso sono in atto evoluzioni particolari e, forse, si è venduto attività in proprio oppure iniziato un nuovo progetto. Chi lavora come dipendente vuole fare richieste. L’astrologia dice quando muovervi e come. In questo caso si deve cercare subito di agire e, quanto al come, mostrare quello che si sa fare.

Lo Scorpione non deve trascorrere un San Valentino nella norma, le stelle non sono negative ma neppure così buone. È possibile organizzare qualcosa che si riveli bello e sabato e domenica sono ottime giornate per chi vuole ricostruire un amore o stare con la persona amata. I sentimenti veri sono qualcosa su cui si può puntare. Cambiare e avere alcuni rapporti nuovi stressa ma il divertimento sta proprio ricerca. Il Sagittario ha un po’ di confusione e se questo riguarda l’amore bisogna fare molta attenzione. Gli uomini di questo segno sono molto più attenti alle avventure, le donne poi sono più costanti e responsabili. Ci si sente forti ma al tempo stesso però si vive una certa dispersione. Quindi forse è il caso di cercare di ragionare in maniera lineare, evitando di prendere delle scelte affrettate. Serve pazienza per raggiungere gli obiettivi che si sono messi nel mirino ormai da molto tempo.

I Gemelli a causa del nervosismo che affligge e che ha creato difficoltà anche fisicamente deve cercare di divertirsi e pensare il meno possibile. Insomma, questa strategia la si attua sempre quando ci sono tensioni, questi sono espedienti per andare oltre. Chi svolge un’attività di lavoro subordinato deve cercare di non rovinare la situazione con bisticci. Ci vuole prudenza con soldi e relazioni. Il Cancro fa incontri agitati in amore, se il cuore è sicuro, il problema è nel rapporto e non nell’intensità del legame. Quelli che sono innamorati non hanno tempo da dedicare all’amore o vorrebbero stare sempre più tempo in casa. Altri sono più agitati a causa delle dispute. Sia in un caso che nell’altro non si è insoddisfatti, ma si è tiepidamente ottimisti e pronti a raggiungere dei risultati. Chi riesce a guardare il bicchiere mezzo pieno può prendersi delle rivincite non proprio da poco.

I Pesci se hanno un’attività un po’ troppo frenetica potrebbero non essere in grado di amare. Con San Valentino alle porte si deve dedicare il momento anche ai sentimenti. Se ci sono afflizioni legate al passato ora le si possono recuperare. La Vergine vede avvicinarsi un San Valentino particolare. Con grandi rapporti e amicizie si devono fare degli sforzi. Bisogna prepararsi a vivere una festa positiva sempre che non si facciano vivi dei ricordi che potrebbero incupire. Si deve provare ad essere positivi, evitando di farsi trascinare in difficoltà che rendono tutto più complicato e difficile da gestire. Forse è il caso di essere un pochino più tranquilli nel vivere le emozioni che si presentano. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

GEMELLI NERVOSI, SEGNI FLOP

Ora è il momento di andare a vedere i segni flop sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete si sente agitato in questo momento e lo sarà anche domani. Non riesce a tenersi le cose dentro e rischia prima o poi di esplodere e quindi vivere tutto con grande preoccupazione. I Gemelli sono nervosi e non riescono a gestire le emozioni. Forse si devono affrontare alcune difficoltà fisiche non semplicissime da gestire. Obbligatorio è cercare di pensare il meno possibile, sviando e magari trovandosi ad affrontare alcune situazioni con un po’ di equilibrio. Questo è un momento in cui alcune cose sembrano più grandi di quello che sono, forse bisognerebbe essere solo un po’ più realistici, evitando di trovarsi ad affrontare le cose per quello che non sono. Presto arriverà una svolta, ma in questo momento ci sono un po’ troppe pressioni che rischiano di rovinare il percorso.

TORO IN EVOLUZIONE, SEGNI AL TOP

Voltiamo decisamente pagina per andare ad osservare i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 febbraio 2019. La Bilancia si troverà ad affrontare una giornata molto interessante, ma dovrà anche sapere gestire le emozioni con grande attenzione. Forse è il caso di vivere con un po’ di attenzione quello che può accadere. Il Toro è in grande evoluzione e si trova pronto a vivere delle belle emozioni. Deve però rimanere coi piedi per terra ed evitare di sentirsi pieno di responsabilità sulle spalle. Chi vive un lavoro da dipendente si potrebbe trovare a fare delle richieste. L’astrologia indica solo la strada di quando diventa più prolifico agire e forse questo è proprio il periodo giusto per prendersi delle rivincite. Attenzione però a farsi trovare impreparati, il rischio è quello di andare a sottovalutare alcune cose che sono più importanti di quanto sembra. Attenzione dunque a fare delle scelte sbagliate.



