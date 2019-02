OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi, 12 febbraio: Vergine buona giornata, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 12 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora oggi, martedì 12 febbraio 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Vergine: Questa sarà una buona giornata anche se si è in un periodo di fortissimo stress. Il segno indirizza la propria energia verso le cose più importanti evitando ciò che fa perdere tempo nei sentimenti dato che si è incrollabili, ancor di più adesso con Saturno buono. Vediamo cosa può accadere nelle prossime ore, anche se c’è tanto stress che potrebbe portare a vivere le cose non sempre in maniera positiva. Attenzione ad avere fretta nel gestire la forza che sta crescendo. Scorpione: il segno deve cercare di mantenersi calmo perché la Luna e opposta e Marte agitato. In questo periodo mal di testa e nervosismo sono all’ordine del giorno o perché qualcuno vicino sta male o perché si deve badare a tutto. Sabato e domenica andrà meglio e San Valentino nascerà con stelle interessanti che potrebbero regalare una crescita non da poco. Forse è il caso di gestire le emozioni con decisa tranquillità. L’ansia può salire per fortuna però arriverà un weekend finalmente disteso.

Toro: Con la Luna nel segno questo si sente molto motivato. E da marzo, con Urano nell’orbita, lo sarà ancora di più. In amore i rapporti più favoriti sono quelli con Capricorno, Vergine e Pesci. La situazione astrologica generale volge al meglio ma attenzione a qualche possibile conflitto con Cancro o Bilancia. Cancro: il segno cerca di aggiustare tutto quello che non funziona, ma non sempre è facile e potrebbero improvvisamente sorgere delle complicazioni non facilissime da gestire. I contenziosi legali nati nel 2018 dovrebbero trovare una soluzione entro l’estate. Sabato e domenica la Luna sarà nel segno e saranno i giorni ideali per amare. Attenzione dunque anche agli incontri che potrebbero essere favoriti anche nei prossimi giorni. Questo è un momento in cui le cose non vanno come ci si aspetta, ma c’è grande volontà per cercare di dare una sterzata e trasformare in positivo tutto quello che non lo è.

Ariete: Febbraio è un mese incerto per i sentimenti ma sotto il piano professionale può essere ricco di sorprese. Bisogna cercare di stare più tempo insieme agli altri ma guardando bene con chi si sta. Si devono evitare le persone monotone con cui si potrebbe discutere tra venerdì e domenica. Già da oggi sarebbe il caso di provare a vivere in maniera serena, evitando di trovarsi a vivere tutto in maniera affrettata. Gestire le cose con calma e tranquillità può portare a una situazione in cui si evita di rischiare. Gemelli: In questi ultimi mesi si è voluto cambiare vita o si sono accampate tante scuse per non fare qualcosa. Si potrebbero trovare nuovi stimoli anche se Giove in opposizione può causare ancora qualche problema. Se si rimane tranquilli può arrivare il momento di gestire l’emozione con grande tranquillità. Forse è il caso di evitare che possano arrivare delle complicazioni.

Capricorno: Le stelle ti sono amiche e puoi sfruttarle al meglio. Febbraio sarà un mese di visibilità in cui chi ha un’attività creativa in proprio avrà conferme. Partire da zero è una buona idea ma non per rimettere in sesto progetti altrui andati male. La cosa migliore da fare è proprio ricominciare sulla base dell’esperienze passate. Evitando di ritrovarsi a gestire situazioni ideate da altri e che non portano mai al risultato. Acquario: Non si sopporta la noia e martedì sarà proprio una giornata annoiata. Bisogna assolutamente incominciare a fare ciò che piace ma verifica che porta anche qualcosa per non rischiare di lavorare moltissimo e ricavare pochissimo. Si potrebbe stancarsi di qualcosa anche in amore. Staremo a vedere se ritroverà la voglia di vivere le cose con passione, il rischio però è quello di non essere bilanciati e di trovarsi ad avere troppa fretta nel gestire i rapporti.

Bilancia: oggi si può guardare l’orizzonte in maniera più serena ma Giovedì sarà un giorno importante. Con Ariete, Cancro, Capricorno e Bilancia potrebbero nascere delle complicazioni ma con pazienza andrà tutto bene. Si deve diplomazia nelle questioni più spinose. Forse è il caso di gestire le cose con più serenità e un certo equilibrio. Il segno si trova a vivere diverse situazioni di non facile gestione. Pesci: si potranno sicuramente ottenere ottime soddisfazioni dal momento che sembra tornata la voglia di amare e stare con gli altri. La confusione ha dominato purtroppo la vita dei nati sotto questo segno. Giovedì sarà una giornata per mettere in ordine alcune situazioni sentimentali. Per i cuori solitari febbraio porterà tante belle novità proprio per questo sarebbe l’ideale rimanere con gli occhi aperti per gestire delle situazioni che presto potrebbero essere estremamente propizie.

Sagittario: Attenzione alle storie d'amore nate parallelamente ad altre perché tutto quello che nasce nel 2019 può essere confuso. Quando si hanno troppe stelle positive si possono prendere anche lucciole per lanterne. Qualcuno ha creato dei problemi. Non ci si deve affaticare troppo. Leone: Giochi a fare il sicuro di sé ma questa tua spavalderia nasconde una grande insicurezza. In questo periodo, con Giove favorevole e tanti pianeti buoni hai tanta fortuna e forza. Si deve pensare a come, rispetto lo scorso anno, i consensi sono aumentati e si ha qualcosa in più da fare. Si devono gestire tutte le situazioni con estrema attenzione evitando complicazioni.

