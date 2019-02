Mahmood/ Video, tutti pazzi per lui: Luxuria e Malgioglio “Mammut… come si chiama?”

Mahmood ha vinto Sanremo 2019 e sta facendo impazzire tutti, sia con la sua canzone “Soldi” che per via del suo aspetto fisico. Di recente, intervistato tra le pagine di Chi, ha confermato di essere fidanzato, senza però specificare con chi. Poi il giovane, è tornato sulla polemica del Festival e il regolamento: “Non posso sentirmi in colpa per aver vinto. Ognuno facesse i ricorsi che vuole. Sono un tipo pacifista, credo nella buona stella e forse la mia buona stella si chiama Freddie Mercury. La sera prima di Sanremo Giovani, la gara che mi ha permesso di volare tra i Big, ho visto Bohemian Rhapsody”. La pellicola gli ha trasmesso una energia particolare, oltre a farlo piangere per tre volte. “Sono convinto che mi abbia portato fortuna. E, se non fosse così, mi piace pensarlo”, ha concluso. E su Ultimo: “Il nervosismo gioca brutti scherzi. Siamo giovani, capita. Secondo lei mi offendo se mi chiamano “ragazzo”? Ne ho sentite di peggio. Quando facevo il cameriere, all’inizio i miei cappuccini facevano schifo: crede che non mi abbiamo offeso più di una volta? Poi sono diventato il “re dei cappuccini”. Ancora oggi li faccio da dio e sorrido quando mi dicono “Bravo”. Un sorriso ammazza ogni polemica. Forse il mio è uno stile di vita, non lo so. Ma so che sto bene”.

Mahmood, tutti pazzi per lui: da Vladimir Luxuria a Cristiano Malgioglio

Vladimir Luxuria nel frattempo, sempre intervistata tra le pagine di Chi, ha detto la sua sulla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019, affermando di essere colpita dal fascino mediterraneo del giovane artista. “Mi piace il fatto che sembra dolce e timido, quasi introverso, ma sul palco si trasforma, diventa duro e sicuro di sé. Sono molto colpita dalla sua bontà, intesa non come sentimento, ma come bellezza. Credo sia la quintessenza del fascino mediterraneo”. Luxuria ha anche espresso un parere sulla fotografia di Mahmood in costume, accanto ad uno scoglio: “Non è per niente una cozza, ma un figo da paura. Il mistero sulla sua sessualità fa sognare tutti, uomini e donne, raddoppia il suo mercato”. Intanto ieri sera, anche Cristiano Malgioglio ha parlato di lui. Nel corso dell’ultima puntata di #CR4, La Repubblica delle Donne, il paroliere siciliano ha affermato: “Ho detto ‘questo ragazzo andrà molto lontano’. Mamud? Come si chiama? Adesso mi avete fatto innervosire. Mumud, Mamad, che cacchio ne so io”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA