Marco Borriello e Gilda Ambrosio/ Flirt tra gli ex di Belen e De Martino?

Tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio è nato l’amore? Il settimanale Chi ha beccato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e l’ex fiamma di Stefano De Martino insieme a Milano. Secondo quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il calciatore avrebbe cominciato a corteggiare Gilda dopo la fine della frequentazione di quest’ultima con Stefano De Martino. Inizialmente titubante, Gilda avrebbe deciso di conoscere meglio Borriello, anche lui di Napoli esattamente come Gilda e l’ex marito di Belen. Nelle foto pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, Borriello e la Ambrosio appaiono molto complici. Il feeling tra i due è evidente e potrebbe anche nascere una storia d’amore. I due, dunque, cominceranno una vera relazione?

MARCO BORRIELLO E GILDA AMBROSIO: LA MODA LI UNISCE?

Marco Borriello e Gilda Ambrosio, oltre ad essere legati dal passato con Belen Rodriguez e Stefano De Martino che stanno tentando di tornare insieme, hanno in comune anche la passione per la moda. Gilda, infatti, è la creatrice insieme a Giorgia Tordini di Attiko, una delle più belle realtà della moda italiana degli ultimi anni. Borriello, invece, dopo aver posato per diversi marchi, anche di intimo, dopo aver lasciato il calcio, ha deciso di tuffarsi nel mondo della moda con l’intenzione di creare una sua linea. Sarà, dunque, la moda ad unire Borriello e Gilda? Parlare d’amore appare ancora prematuro, ma le cose che i due hanno in comune potrebbero favorire la nascita di una bellissima storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA