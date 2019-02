Popolo Sovrano/ Anticipazioni 14 febbraio: inchiesta sulle banche popolari

Giovedì 14 febbraio, in prima serata su Raidue, debutta Popolo Sovrano, il nuovo programma di approfondimento che prende il posto di Nemo – Nessuno Escluso. Attraverso una squadra di di videomaker già rodata con “Nemo”, il conduttore Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi condurrà i telespettatori in un viaggio tra le dure realtà italiane affrontando ogni settimana, argomenti diversi. In studio non mancherà il confronto tra politici, giornalisti, economisti e imprenditori che saranno liberi di esprimere il proprio punto di vista sull’argomento della puntata. Ogni settimana, Popolo Sovrano affronterà temi diversi che andranno dal’attualità alla politica fino alla cultura. Gli ospiti in studio, poi, daranno vita ad un confronto-duello per esprimere il proprio punto di vita. Nel corso della prima puntata, Popolo Sovrano si occuperà dell’inchiesta sulle banche popolari e sul risparmio tradito mentre un reportage di Daniele Piervincenzi mostrerà la realtà degli sgomberati dell’ex Penicillina, la fabbrica occupata della periferia di Roma.

Alessandro Sortino: “la nostra sfida è chiedere alla politica di confrontarsi con la realtà”

Alessandro Sortino, inventore e autore del format Nemo, su richiesta del nuovo direttore di Raidue, Carlo Freccero, ha ideato il nuovo format “Popolo Sovrano” con cui si vuole dare voce al popolo chiedendo alla politica un confronto diretto con i cittadini. Quello del nuovo programma di approfondimento è un titolo forte scelto dallo stesso Sortino. “La Costituzione italiana si apre con il popolo. Vogliamo abitare il conflitto tra la sovranità popolarità e il modo con cui la sovranità deve esercitarsi. Racconteremo come il popolo si muove, lamenta e soffre. Inizieremo dal popolo dei risparmiatori. Siamo abituati a entrare nella realtà, ad andare in posti dove gli altri non vanno. Non sarò solo. Il mio socio narratore è Daniele Piervincenzi. Eva Giovannini, invece, condurrà il confronto politico“, spiega il conduttore a La Repubblica. Popolo Sovrano andrà in onda in diretta con il pubblico in studio e i conduttori sul palco per raccontare la realtà attraverso reportage e inchieste.

