Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 febbraio 2019: Pesci emotivi, gli altri?

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 15 febbraio 2019, con le previsioni ai microfoni della stazione radio LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Scorpione: si cerca sempre di dedicare più tempo all’amore, soprattutto dopo la giornate del 14 in cui per differenti motivi non si è riusciti a pensare la persona amata. È il momento di iniziare una nuova relazione anche dopo aver avuto delle situazioni di difficoltà in passato. Pesci: Questo fine settimana è ricco di emozioni. Si è un segno che vive di sensazioni. In questo fine settimana vi sarà un grande recupero. Bisogna assolutamente stare attenti nelle scelte che si fanno soprattutto se vi sono delle situazioni legali in ballo e che creano ancora delle preoccupazioni. Forse è il caso di affidarsi a persone che possano regalare delle soddisfazioni. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

BILANCIA MOMENTO COMPLICATO, SEGNI FLOP

Passiamo all’analisi dei segni flop di oggi, 15 febbraio, per l’oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia questo è un momento decisamente complicato. Sarà un weekend non semplicissimo da gestire e con delle difficoltà che sono venute improvvisamente fuori. Le stelle non sono favorevoli, anzi piuttosto irrequiete. Febbraio non è un mese in cui fare progetti d’amore, il piano sentimentale infatti è al momento del tutto fuori dai piani di questo segno. Il Sagittario ha delle stelle positive, ma deve stare attento a mettere da parte alcune situazioni negative che hanno minato la tranquillità e anche impedito di venire avanti per diversi motivi. Forse è il caso di gestire le cose con maggiore tranquillità. La Vergine si sta muovendo a rilento, in difficoltà sotto diversi punti di vista e con la voglia di reagire che non riesce comunque ad emergere. Forse è il caso di trovare delle risposte. Presto si potranno vivere delle belle esperienze che potrebbero regalare una crescita sotto diversi punti di vista.

TORO STELLE POSITIVE, SEGNI AL TOP

Ora è il momento dei segni al top di oggi, 15 febbraio, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per il Toro le stelle sono davvero molto positive e regalano grandi soddisfazioni. Se in amore non si riesce ad evidenziare qualcosa di importante forse è il caso di valutare dei cambiamenti alla relazione che si vive in questo momento. Il Cancro è in crescita e può regalarsi ottime soluzioni. Bisogna sicuramente stare molto attenti alle persone che sono care e che potrebbero creare dei problemi se si trovano messi da un lato. Il Leone sta vivendo una crescita esponenziale dal punto di vista dell’amore, cosa che potrebbe svoltare diverse situazioni. Tutto quello che è negativo ormai è stato gettato alle spalle senza sentirsi più coinvolti da vecchi affari non più da considerare una priorità o addirittura risolti del tutto. Ora è il momento di approfittare di alcune situazioni che si stanno mettendo decisamente sui binari giusti.



