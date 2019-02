Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 16 febbraio 2019: Ariete in crisi, e gli altri?

Torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per oggi, sabato 16 febbraio 2019. Il noto astrologo è tornato a parlare ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno nel dettaglio. Il Sagittario ha un weekend che invita a spendere un po’ meno e a stare più attento alle questioni familiari. Ci auguriamo che Giove prima o poi si faccia sentire. Questo 2019 porta una gratifica prima o poi. L’Acquario potrebbe vivere rapporti molto più fragili perché non s è soddisfatti di nulla. Bisogna stare attenti però a non fare di tutta l’erba un fascio. Quando si è arrabbiati spesso il segno se la prende con tutti questo sicuramente è un atteggiamento che non porta a niente e anzi può creare anche molti problemi di diverso tipo. Per questi è importante il lavoro ma non solo. Infatti si dà molta rilevanza alla creatività. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ARIETE WEEKEND PARTICOLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora soffermiamoci sui segni che si possono considerare né carne né pesce per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per l’Ariete questo sabato e domenica rappresenta un weekend del tutto particolare e che può portare a diversi tipi di sviluppo e qualcuno cadrà in crisi. Ci vuole pazienza nel raggiungere le cose anche perché non sempre le cose vanno come si vorrebbe. Attenzione ad avere fretta perché questa non può che creare ulteriori problemi anche in vista del futuro. Vedremo cosa accadrà se si riusciranno a gestire con attenzione le emozioni. I Gemelli sono con il freno a mano tirato, questo fine settimana infatti invita al risparmio e si deve evitare di sperperare denaro. Attenzione ad affrontare le cose con troppa precipitazione che si rischia di commettere un errore non facilissimo poi da digerire. Forse è il caso di passare alcuni giorni tranquilli, evitando di sottoporsi a sforzi sia fisici che anche mentali.

BILANCIA FIACCA, TOP E FLOP

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quelli che sono i top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 16 febbraio 2019. La Bilancia è fiacca, non riesce a riprendersi con giornate difficili da gestire. Questo porta ad essere anche un bel po’ nervosi e non in grado di vivere le cose con la tranquillità necessaria per gestire le prossime giornate. I Pesci invece vedono la Luna decisamente favorevole e che regala sorrisi e grandi emozioni. Forse è il caso di rimboccarsi le macchine e cercare di accettare anche la sconfitta come una possibilità. Il cielo nonostante questo è talmente luminoso che può regalare un percorso interessante. Lo Scorpione ha dei propositi importanti sotto il punto di vista emotivo, pronto a raccogliere delle ottime risposte anche dalla controparte. Il Capricorno in brevi tempi più fare delle cose giuste molto interessanti e che possono creare delle ottime risposte sotto diversi punti di vista. Alcune difficoltà potrebbero colpire il fisico che non ha regalato del tutto la tranquillità necessaria per stare bene.



