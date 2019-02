Soleil e Jeremias senza freni/ Foto, Isola dei Famosi: baci hot e strategie bollenti

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, stanno rendendo questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019, decisamente bollente. Tra di loro, baci spinti, carezze e palpatine, specie dopo l’approdo momentaneo a Isla Bonita da soli. Dopo aver vinto la prova leader, l’ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e Briga, ha pensato bene di “volare” sull’isolotto assieme all’ingrifatissimo fratello minore di Belen. Secondo ciò che si vocifera in Italia, questa pseudo storiella di veritiero avrebbe poco o nulla. Ed infatti, il primo ad essere stato smascherato è stato proprio Jeremias. Secondo Roger Garth, il ragazzo sarebbe arrivato in gioco con una sua precisa idea in testa: “copulare” per portarsi a casa un “record”. “Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. […] Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”.

Soleil e Jeremias “limonano duro” ma…

E se dopo aver “limonato duro” ci sono stati dubbi sul reale interessamento di Jeremias Rodriguez, nemmeno Soleil Sorge è immune da critiche e strategie. La ex di personaggi noti infatti, pare avere un “contratto” per creare appositamente delle dinamiche sull’Isola dei Famosi 2019. Alberto Dandolo su Dagospia avrebbe svelato un presunto retroscena: “Soleil ha una missione precisa impostale dalla sua agenzia di management: creare dinamiche porcine, fare assai casino e fomentare gli stantii ormoni del suo compagno di agenzia Bettarini Stefano e agitare quel che resta del testosterone di Jeremias Rodriguez, naufrago che con la bombastica Sorge ha in comune i procacciatori di contratti e di sponsor”. Come andrà a finire? Nel frattempo Soleil, ha già creato le prime antipatie utili, litigando con Giorgia e tirandosi addosso le antipatie delle altre naufraghe già presenti. La prossima prima serata dell’Isola, sarà sicuramente più piccante del previsto…





