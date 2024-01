Soleil Sorge ha un nuovo fidanzato?/ L’ex Uomini e donne svela l’arcano!

Grande fratello vip, l’ex Uomini e donne Soleil Sorge si racconta tra le Instagram stories

É una Soleil Sorge particolarmente intimista che replica al gossip d’amore sul suo conto, la protagonista di un Q&A condiviso con i follower via Instagram stories, dopo il successo e la popolarità raggiunti in TV tra i traguardi. Da tempo l’occhio pubblico si chiede se lei sia fidanzata e in replica alle curiosità degli internauti ricevute in forma di domande aperte, tra le Instagram stories, l’ex corteggiatrice del tronista storico Luca Onestini a Uomini e donne sconfessa il gossip che la vedrebbe dal cuore impegnato con un nuovo fidanzato.

Soleil Sorge: " I soldi non fanno la felicità, ma..."/ Fan in visibilio, per il messaggio di Capodanno 2024!

Incalzata dai quesiti del popolo degli internauti, quindi, l’ex volto di Uomini e donne riceve la domanda di un follower che si chiede se lei faccia coppia fissa con un uomo nella sua vita. Ormai lontani possono dirsi i giorni in cui, nell’avventura condivisa al Grande Fratello vip 6, da volto uscente di Uomini e donne, lei diventava protagonista del triangolo con i promessi sposi coinquilini nella Casa, Alex Belli e Delia Duran. Soleil Sorge, nei panni di gieffina nella Casa più spiata d’Italia, finiva per vivere una chimica travolgente con l’attore storico di Centovetrine, con tanto di baci tra le effusioni audaci e parole romantiche. Per poi vedere Belli tornare a casa, con un ritiro in attesa della compagna venezuelana, che poco prima e nel mezzo del reality show entrava in gioco al Grande Fratello vip 6 ostacolando gli “amanti”, al fine di riprendersi Alex.

Soleil Sorge: "Gonfia come l'ego..."/ Il messaggio inaspettato di Natale 2023

La venezuelana riusciva così nel suo intento, soffiando all’italo-americana l’attore dagli occhi di ghiaccio. Questo, a dispetto del j’accuse dell’occhio pubblico di Grande fratello, che taccia Belli di aver tradito Delia con Soleil, pubblicamente, in TV.

La replica di Soleil Sorge al bodyshaming e…

Dopo l’affaire d’amour Alex Belli, Soleil Sorge é stata recentemente al centro del gossip made in Italy, che la vede al fianco dell’imprenditore Carlo Domingo. Ma nelle ultime ore, riattivatasi tra le stories sul re dei social, Soleil Sorge si dichiara apertamente single, come riprendiamo a prima firma Il sussidiario.net.”Gli unici anelli che ho sono selfmade -fa sapere la Barbie ex Grande Fratello vip nel Q&A social, sconfessando i rumor secondo cui lei avrebbe un nuovo amore-…un po’ come la mia illusione nel credere ancora nell’amore vero, la dignità maschile e gli unicorni…”.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo stanno insieme?/ Spunta un indizio sui social

In replica ai quesiti del web, poi, Soleil Sorge fa sapere inoltre di non badare al j’accuse degli haters online, che la tacciano di non essere in linea con i canoni di bellezza richiesti nel mondo del Fashion, dal momento che -per gli haters- lei ha un seno “piccolo”.

“Ciao Sole, volevo chiederti se il poco seno é mai stato un problema per te”, le chiede un follower e lei replica indirettamente alla polemica web sul suo conto: “certo. Ma solo perché altri me lo hanno fatto notare con prese in giro ecc -risponde Soleil Sorge, replicando al contempo anche ad Alex Belli, che ai tempi del loro GF le faceva notare di non avere un seno prosperoso-. Quando ho capito che le cose importanti sono altre-prosegue la modella- e il seno piccolo ha un eleganza sublime, oltre ad avere delle gran belle tette… ho subito capito che non c’era motivo”-conclude l’ex Grande Fratello.

Nel frattempo, per la quota Grande fratello 2024 Greta Rossetti riceve un duro j’accuse online…











© RIPRODUZIONE RISERVATA