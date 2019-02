THE GOOD DOCTOR 2/ Anticipazioni del 17 febbraio 2019: Claire fa un grave errore

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 17 febbraio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo “Nutrire il cuore” e “Tirare troppo la corda“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Glassman (Richard Schiff) si risveglia dall’intervento e la Blaize (Lisa Edelstein) è sicura che potrà guarire senza problemi. Shaun (Freddie Highmore) reagisce con estrema gioia, per poi unirsi alla dottoressa Lim con Morgan (Fiona Gubelmann) per gestire il pronto soccorso. Intanto, Claire (Antonia Thomas) segue Melendez (Nicholas Gonzalez) con Park (Will Yun Lee) la cura di Gina, che vorrebbe avere dei figli e che ha scoperto di avere l’endometriosi. Una volta sul tavolo operatorio, i medici si accorgono che le condizioni di Gina sono disastrose e che dovranno procedere per oltre un giorno. Claire viene inviata dal marito della paziente per informarlo del ritardo, ma il giovane medico metterà in dubbio le sue intenzioni. Una battuta di Melendez creerà però delle tensioni in sala, soprattutto quando Flores (Liza Lapira) gli farà notare di aver mancato di rispetto a Claire, ipotizzando che fosse mestruata. Più tardi, Shaun decide di non accettare alcuna chiamata di Lea, tanto da costringerla a presentarsi in ospedale. Il medico però ha in testa le parole di Morgan, convinta che sia Claire che Lea lo trattino come un cucciolo da proteggere. Al suo risveglio, Glassman inizia a vedere Maddie, la figlia deceduta tempo prima.

Shaun, Melendez e Park ascoltano la storia del giovane Mac grazie alla testimonianza della madre: il padre li ha abbandonati quando ha scoperto che era affetto da ritardo mentale. Orala donna si trova in difficoltà perché gli scatti di ira del figlio sono diventati impossibili da gestire e sta valutando la possibilità di farlo entrare in un istituto. Melendez confessa in seguito a Shaun di avere una sorella nelle stesse condizioni, mentre lo specializzando rivive il suo ricordo su Sybil, una donna a cui è stato affidato e che alla fine si è ammalata gravemente. Intanto, i genitori di Kitty (Leah Lewis) si chiedono se sia giusto infrangere i sogni da scalatrice della ragazza a causa di un complicato intervento. E visto che la ragazza è maggiorenne, la coppia ha bisogno di farla interdire da un giudice, ma i due genitori sceglieranno di non procedere. Più tardi, Shaun lotta contro i propri sentimenti e Lea lo accusa di non provare reale interesse verso di lei. Dopo essere stato perdonato, Shaun rivela di aver preso una casa in affitto per entrambi.

ANTICIPAZIONI DEL 17 FEBBRAIO 2019

EPISODIO 5, “NUTRIRE IL CUORE” – La Lim si ritrova a dover gestire il caso di Wade, un atleta che è riuscito a migliorare il suo fisico solo grazie ad un bypass gastrico. Il paziente però teme che il marito possa lasciarlo, visto che lo ha sentito spesso fare delle battute su alcuni amici in sovrappeso. Melendez invece si occupa di una madre affetta da anoressia, che rifiuta di sottoporsi ad un delicato intervento. Il medico rifiuterà il consiglio di Claire di sottoporre Louisa ad un intervento sperimentale: il medico si rivolgerà quindi ad Andrews per farsi ascoltare. Shaun intanto cerca di convincere Glassman ad alzarsi dal letto, sfruttando il suo interesse per Debbie.

EPISODIO 6, “TIRARE TROPPO LA CORDA” – Claire entra a far parte del team della Lim e si occupa di una ragazza affetta da problemi respiratori. I genitori sono convinti che sia una conseguenza del loro divorzio in corso, ma Claire teme che l’adolescente abbia un tumore. Nel frattempo, Shaun e Morgan hanno opinioni contrarie sulla diagnosi di un violinista. Il primo crede infatti che il problema sia legato ad alcuni batteri carnivori e la seconda si rifiuta di eseguire un test per la verifica, dato che potrebbe costare il posto ad entrambi. Glassman invece scopre che Debbie non ha alcun interesse amoroso nei suoi confronti e la caccia di casa e suggerisce infine a Lea di prendere una decisione: condividere l’appartamento con Shaun oppure trasferirsi un’altra volta.



