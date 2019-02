Il Commissario Montalbano 13/ Anticipazioni 18 febbraio: Un diario del ’43

Il Commissario Montalbano, dopo aver incollato davanti ai teleschermi 11.108.000 spettatori pari al 44.9% di share con la prima puntata, torna in onda oggi, lunedì 18 febbraio, in prima serata su Raiuno, con il secondo ed ultimo appuntamento della nuova serie. In onda da vent’anni, Il commissario Montalbano continua ad incollare il pubblico davanti alla tv con le storie ricche di mistero che Salvo, con l’ausilio dei suoi uomini, deve risolvere. Merito non solo dei racconti scritti da Andrea Camilleri, ma anche degli attori che, da vent’anni, interpretano magistramente i personaggi dei romanzi di Camilleri. Ad interpretare il commissario più famoso della televisione italiana c’è sempre Luca Zingaretti. Al suo fianco Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.

IL COMMISSARIO MONTALBANO: UN DIARIO DEL ’43

“Un diario del ’43” è il titolo della nuova puntata de Il commissario Montalbano. L’appuntamento in onda questa sera metterà a dura prova le capacità investigative di Salvo e dei suoi uomini. Il commissario si ritroverà a dover indagare su tre casi contemporaneamente. Tutto partirà dal ritrovamento di un diario scritto nell’estate del 1943 dopo la demolizione di un vecchio silos. L’autore del diario era un ragazzo di 15 anni, un certo Carlo Coluss che seguiva l’ideologia fascista e che all’indomani dell’8 settembre 1943, confessa di aver compiuto una strage. Il giorno successivo al ritrovamente del diario, John Zuck, un novantenne vigatese di nascita e fatto prigioniero dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, si presenta in commissariato. Dopo aver vissuto per anni negli Stati Uniti, tornato nella sua terra, l’uomo scopre la presenza del suo nome tra i caduti di guerra. John Zuck chiede così l’aiuto di Montalbano per far cancellare il suo nome dal monumento. Salvo prende a cuore la vicenda, ma un nuovo caso sta per sconvolgere il commissariato.

UN NUOVO CASO DI OMICIDIO

Sarà una serata particolarmente complicata per Il commissario Montalbano, Mimì Augello e Fazio. Il commissariato, infatti, si ritroverà ad indagare sulla morte di un novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. L’uomo, però, non è morto per cause naturali, ma è stato ucciso. Chi è stato? Chi ha vouto mettere fine alla vita dell’uomo? Indagando, Montalbano scopre che l’omicidio di Angelino Todaro è legato non solo alla vicenda di John Zuck, ma anche al ritrovamento del diario del ’43. Cosa lega i tre casi? Chi si nasconde dietro la complicata vicenda che coinvolge più persone? Savo, Mimì e Fazio uniranno ancora una volta le forze per scoprire tutta la verità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA