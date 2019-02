Clio Make Up/ Da truccatrice a webstar: come si diventa top influencer

Clio Make Up, nome d’arte di Clio Zammatteo, è la star del trucco più famosa del mondo. Da truccatrice e amante del make up, Clio Zammatteo è riuscita a trasformare la sua passione in un vero lavoro diventando Clio Make Up. Oggi, non c’è una persona che non conosca chi sia Clio che, solo su Instagram è seguita da 2,4 milioni di followers. Amatissima e molto apprezzata per la sua professionalità e la sua simpatia, Clio Make Up è diventata la truccatrice professionale più seguita sui social. Dopo aver studiato all’istituto IED e, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti, Clio è diventata famosa grazie ai tutorial pubblicati su You Tube, ma come si diventa delle top influencer? A svelare tutti i segreti di Clio Make Up è la seconda puntata di Giovani Influencer, in onda oggi, martedì 19 febbraio, in seconda serata su Raidue, subito dopo Il Collegio.



CLIO MAKE UP: L’ARRIVO DEL SUCCESSO

Dopo aver iniziato a lavorare come semplice truccatrice, Clio Make Up è stata la prima a scoprire le potenzialità del web. Clio Zammatteo, così, diventa Clio Make Up e comincia a pubbicare su You Tube i suoi tutorial in cui insegna alle donne di tutte e età come ci si trucca nelle varie occasioni. quello che era un semplice esperimento si trasforma in un vero successo. Dal canale You Tube, Clio Make Up apre anche il suo blog in cui, ogni giorno, pubblica foto, video e consigli per essere sempre belle e impeccabili. Oggi, Clio Make Up non è solo il suo nome d’arte, ma è anche il nome della sua azienda. Il passaggio alle collaborazioni con granzi aziende come Vogue e Pupa consacra Clio come la truccatrice più famosa del web.

CLIO MAKE UP: “IL BLOG NATO PER CASO”

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Clio Make Up ha spiegato che il blog che l’ha consacrata come star del trucco sul web, è nato per caso: “Quando abbiamo aperto il blog io facevo soltanto YouTube, pensavo che con YouTube la gente si fosse un po’ stufata di leggere e che volesse soltanto vedere e mio marito all’epoca, verso il 2011, mi disse “prova a fare un blog”. In realtà il blog ci ha fatto fare un salto di qualità ma soprattutto ci ha permesso di avere una piattaforma nostra. Il primo libro l’ho scritto nel 2009, era un manuale e per me è stata una cosa surreale perché stiamo parlando di un periodo in cui YouTube non era così conosciuto”. Clio, oggi, ha anche aperto dei negozi a Roma, Napoli e Milano riscuotendo un incredibile successo anche come imprenditrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA