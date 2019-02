Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, martedì 19 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere da vicino e nel dettaglio quanto raccontato segno per segno. Il Capricorno è pronto ad agire, la chiarezza è una vostra virtù. Poi in questo periodo è giusto essere chiari con sé stessi e con gli altri. Questo significa che se qualcuno non la racconta giusta si potrà pretendere un atteggiamento più deciso. Se in amore c’è qualcuno che promette sempre ma non mantiene mai ci si potrebbe impuntare. L’Acquario ha una settimana un po’ strana e Urano si avvicina. Forse sono già partite le lettere di disdetta e volete staccarsi da impegni e da responsabilità. Rispetto a un progetto importante che vedrà tra primavera ed estate i nati sotto questo segno nuovi protagonisti non si deve sprecare tempo. Sarà necessario cercare di risparmiare il più possibile anche si hanno un po’ mani bucate. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CANCRO FATICA DA GESTIRE, SEGNI FLOP

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox seguendo quelli che saranno i segni flop della giornata di oggi, martedì 19 febbraio 2019. Il Cancro deve gestire la fatica accumulata in questo periodo, non in grado di raggiungere gli obiettivi che da tempo si è prefissato. Per il segno ci sono lontananze che vanno colmate soprattutto per chi ha un figlio lontano e chi ha una persona cara lontana ha bisogno di cercare serenità e solidità. Per i Pesci questa è una settimana decisiva e per questo alcuni potrebbero perdersi e vivere con un po’ di pressione quello che gli sta capitando in questo periodo. Forse è il caso di gestire le emozioni, provando ad evitare di far prevalere l’ansia. Il segno è in un momento in cui le cose non vengono così facile come al solito e questo crea un po’ di nervosismo. Domenica ci sarà finalmente la forza per reagire, riuscendo ad ottenere dei risultati che fino a poco tempo fa sembravano insperati. Bisogna aspettare prima di considerare certe battaglie perse.

TORO OCCHIO DI RIGUARDO AL CURRICULUM, SEGNI AL TOP

Prosegue lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 febbraio 2019, con i segni al top. L’Ariete trova una buona Luna nella sua orbita, cosa che regalerà energia e forza per reagire dopo un periodo non proprio semplicissimo. Questo è un momento in cui ci potrà essere voglia e forza di reagire di fronte a persone non facili da affrontare. I Gemelli stanno riuscendo a crescere sotto diversi punti di vista, pronti ad amministrare la saggezza che da diverso tempo ha regalato soddisfazione ai nati sotto questo segno. Per la Vergine è un periodo importante e di certo risolutivo sotto diversi punti di vista. Bisogna stare attenti a gestire tutto con parsimonia, evitando sforzi che si possono considerare inutili. Il Leone, come l’Ariete, giova in questi giorni della presenza della Luna nel segno. Per il Toro tutto dipende dal curriculum e dall’età però quelli che hanno qualche carta da giocare dovrebbero lanciarla subito sul tavolo, perché potrebbe essere vincente. Rimane da dire che nei sentimenti c’è voglia di una bella storia concreta e reale.



