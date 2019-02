Roberto Cavalli contro Belen Rodriguez/ “Invecchi, dovresti fare meno la stupida”

Roberto Cavalli non ha peli sulla lingua. Il noto stilista continua a far discutere a causa dei suoi commenti, non proprio carini, su Instagram a volti ben noti dello spettacolo. Stavolta è toccato a Belen Rodriguez beccarsi le parole di un Cavalli un po’ spigoloso. In uno degli ultimi scatti pubblicitari, pubblicati dalla Rodriguez su Instagram, Belen è di spalle, indossa jeans e una camicetta bianca. E tra i commenti di chi si complimenta per l’estrema bellezza, ecco spuntare le parole di Roberto Cavalli che, osservata la foto della showgirl argentina, scrive: “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!“ Parole di certo non dolcissime quelle di Roberto Cavalli, che hanno trovato la replica di molti fan della Rodriguez ma non quella della diretta interessata.

Roberto Cavalli contro Belen dopo la Ferragni

D’altronde, non è la prima volta che Roberto Cavalli finisce nella polemica per i suoi commenti su Instagram. Lo scorso novembre, lo stilista era stato criticato per aver stuzzicato Chiara Ferragni su Instagram, commentando una foto in cui la fashion blogger sponsorizzava un completino intimo. In quel caso, Cavalli scrisse: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”. Parole che fecero subito scalpore, suscitando disparate reazioni da parte del web. Vedremo se Belen Rodriguez deciderà di dar corda allo stilista, rispondendo al suo post su Instagram o lascerà cadere la cosa.

