Sal Da Vinci/ “Alessandro Siani? Ha messo a rischio la nostra amicizia” (Vieni da me)

Sal Da Vinci, “uno dei nonni più belli d’Italia”. Così lo definisce Caterina Balivo quando lo accoglie nello studio di Vieni da me. Nel maggio scorso è nato il nipotino del brillante cantante partenopeo. Proprio lui diede l’annuncio sui social: «Il cuore che ti batte sul petto, più che nel petto: sono i colpi dell’amore che fa l’amore, sono i colpi dell’altro cuore». Nonno a 49 anni grazie al figlio Francesco, attore di Gomorra e cantante come lui. Con lui sarà al Teatro Brancaccio per lo spettacolo “Sinfonie in Sal Maggiore”. Ma a Vieni da me ha parlato anche di alcuni amici molto noti. A partire da Renato Zero: «È stato fondamentale. Lo conoscevo già, ma l’ho incontrato grazie a Maurizio Fabrizio che stava lavorando all’album di Renato. Gli chiesi di introdurmi e fui chiamato da lui. Mi diede un testo bellissimo, da lì è partito il viaggio di un album scritto a quattro mani, una bellissima collaborazione».

SAL DA VINCI: “ALESSANDRO SIANI HA MESSO A RISCHIO LA NOSTRA AMICIZIA”

Sal Da Vinci a Vieni da me ha colto l’occasione per fare un appello a Carlo Verdone, che non vede dal 1986. «Mi volle vedere in un hotel a Capri perché stava preparando il film Troppo forte. Il 23 febbraio sarò al Teatro Brancaccio di Roma. Mi farebbe piacere rivederti dopo tanti anni». Un altro grande amico è Gigi D’Alessio: «Quando l’ho conosciuto arrangiava molti dischi di cantanti che diventavano famosi. Lui registrava alcuni brani per mio padre. Un giorno gli chiesi di venire a casa e lui arrivò con la sua famiglia. Così cominciò ad arrangiare dei miei brani». Ma il cantante ha raccontato anche un retroscena divertente: «È cattivello, perché inventa storie e fa scherzi. Una volta disse a Pennino che ero caduto in disgrazia e avevo bisogno di soldi e lui in 24 ore riuscì a racimolare una bella somma per me, ma era uno scherzo». Infine, ha rivelato che l’amicizia con Alessandro Siani ha qualche problema. «Scelto la parola deludente perché ha dato ascolto a persone che non se lo meritavano. C’è stata un po’ di turbolenza tra noi e questa cosa mi è dispiaciuta. Forse ha dato ascolto a delle persone mettendo a repentaglio la nostra amicizia».

