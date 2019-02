Highwaymen – L’ultima imboscata/ Video, Netflix: il film in catalogo dal 29 marzo

Highwaymen – L’ultima imboscata è il titolo della nuova pellicola originale di Netflix in arrivo anche all’interno del ricco catalogo multimediale italiano dal prossimo 29 marzo. Nonostante i film su Bonnie Parker e Clyde Darrow tendano a mettere in risalto il mitico duo criminale, questo che sta per uscire, non sarà quel tipo di pellicola. Il pubblico che segue ed ama i Texas Rangers che hanno consegnato i criminali alla giustizia, sarà attratto anche da questo nuovo lavoro cinematografico con protagonisti proprio i due poliziotti, incaricati di catturare i due criminali più conosciuti della nazione: Bonnie e Clyde per l’appunto. Nel primo trailer del film di Netflix condiviso in rete, Bonnie e Clyde sono in libertà, avendo commesso più di una dozzina di crimini, tra rapine a mano armata e omicidi. Dal regista John Lee Hancock, la pellicola racconta la vera storia dei due agenti, interpretati da Kevin Costner e Woody Harrelson, che nel 1934, incastrarono il duo di delinquenti.

Highwaymen – L’ultima imboscata, trama e trailer

Tra gli attori coinvolti in Highwaymen – L’ultima imboscata, troveremo anche Kathy Bates, John Carroll Lynch e Kim Dickens. I due ex Texas Ranger, dovranno portare a termine la loro particolare missione facendo affidamento esclusivamente sull’istinto e sulle loro strategie old style. Quella immagine romantica di Bonnie e Clyde come bizzarri fuorilegge e amanti folli d’amore, verrà spazzata via in The Highwaymen. Il nuovo film interpretato da Kevin Costner e Woody Harrelson infatti, metterà in evidenza la storia di due poliziotti che, per merito dell’intuito, del fiuto e di una buona dose di esperienza, riusciranno a catturare i banditi più famosi della storia. “Siamo i cattivi”, dice Costner durante il trailer. Il suo personaggio, Frank Hamer, è stato interpretato in passato da Denver Pyle nel classico film del 1967 dal titolo “Bonnie and Clyde” con da Warren Beatty e Faye Dunaway. Ecco a seguire, il trailer in attesa della sua uscita ufficiale sulla piattaforma di Netflix dal prossimo 29 marzo.



