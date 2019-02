Malena Vs Fabrizio Corona/ “A letto è un flop, non gli piacciono le donne…”

A quanto pare la bella pornostar ed ex naufraga Malena non ha gradito quello che di lei ha detto Fabrizio Corona nel suo libro e solo oggi, quasi ad un mese di distanza dalla pubblicazione, ha deciso di rispondere a tono alle sue provocazioni dalle pagine del settimanale Nuovo. Quelle che usa Malena nei confronti dell’ex re dei paparazzi non sono parole lusinghiere così come non lo sono state quelle di Corona nei suoi confronti definendola oggetto di libidine. Su questo la pugliese non transige e trova davvero di cattivo gusto queste parole rivolte ad una donna perché lei, fuori dal set dei suoi film, è una donna come tutte le altre: “Questa parola non mi piace e accostata ad una donna non è mai bella. Il mio lavoro è particolare ma un conto è dire che stimoli la libidine e un conto è definirmi un oggetto”.

LE RIVELAZIONI SU FABRIZIO CORONA

Ma queste sono parole ancora controllate e positive rispetto a quelle che Malena usa per definire il sesso con Fabrizio Corona. Mentre lui l’ha messa in cima alle sue conquiste e alle donne con cui è stato e ha avuto rapporti lei lo boccia su tutta la linea e, anzi, rilancia lasciando intendere che dietro a tutte queste parole c’è poco contenuto e che forse Corona non è poi così interessato alle donne come dice. Lei stessa nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ci va giù pesante e dichiara: “Non è in grado di provare piacere né di apprezzare nessuna sfumatura della donna. Il sesso bisogna saperlo gustare e lui non lo sa fare. Non ho mai sentito una donna dire di lui di essere un grande amante. Non ha una vera attrazione per le donne“. L’attrice non solo non avrebbe voluto apparire in questa sorta di lista delle amanti di Corona ma non ama proprio essere il trofeo di nessuno visto che se farebbe lei lo stesso, anche di uomini famosi, avrebbe tanto da dire “ma preferisco mantenere la riservatezza, fa parte della mia dignità di donna”.

