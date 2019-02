Fabrizio Corona, pace con mamma Gabriella/ Foto, “Certi amori non finiscono!”

Fabrizio Corona ha fatto pace con mamma Gabriella. Proprio pochi minuti fa, l’ex fotografo dei vip ha postato su Instagram un selfie in compagnia della madre. “Certi amori non finiscono”, ha aggiunto nella didascalia. Tanti i messaggi da parte degli estimatori: “È la donna che ti ha messo al mondo… sarà sempre parte di te…sono molto contenta che ci siete ritrovati”, “La mamma è sempre la mamma complimenti”, “Che bello vedervi riuniti, ricordalo sempre la mamma è sempre la mamma è quella che ha più sofferto per te, ama la tua famiglia la cosa più importante, tuo figlio così sarà sempre felice ha bisogno anche della presenza della nonna”. Proprio il catanese, lo scorso settembre intervistato da Verissimo, aveva confidato di avere interrotto ogni rapporto con la sua famiglia. “Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Fabrizio Corona, insulti a Carlos: interviene Nina Moric

Proprio in merito al figlio Carlos Maria, Fabrizio Corona di recente ha postato una fotografia in sua compagnia. Immortalato mentre stringe la mano del figlio, gli haters sotto il suo profilo si sono inferociti scagliandosi contro il 16enne accusandolo di avere “lo sguardo perso nel vuoto” ed invitandolo a “svegliarsi”. Nina Moric, mamma del giovane Carlos, ha voluto rispondere ai leoni da tastiera 2.0, difendendo il figlio dagli attacchi immotivati della rete: “Come madre mi vergogno dei vostri commenti, parlate di un sedicenne senza il minimo pudore, ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Io non ho parole. Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti. Mamma mia che poveretti, vi dovete fare schifo da soli! Che la notte vi porti un po’ di decenza umana, siete peggio delle bestie”. Anche la mamma di Belen Rodriguez ha difeso il ragazzino, scagliandosi contro un utente: “Chiudi la bocca – scrive ad un uomo – Conosci Carlos personalmente? A te, amore, lui ti gira come una frittata. Lui è super intelligente”.

Visualizza questo post su Instagram CERTI AMORI NON FINISCONO.❤️ Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Feb 18, 2019 at 10:31 PST





