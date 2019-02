Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 20 febbraio 2019: Cancro incerto e gli altri?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 20 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019. Il noto astrologo ha parlato all’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno nel dettaglio. Il Capricorno ha un oroscopo effervescente, chiaro e solare. Ora ci si trova in condizioni di imbarazzo se qualcuno sfugge alle richieste. Si devono mettere a posto questioni personali e familiari e tuttavia non è il segno ad essere attaccato in modo diretto ma si difenderanno persone a cui si tiene particolarmente. L’Acquario mercoledì e giovedì vivrà giornate particolari e questa forza della Luna ha creato tensioni o problemi a dormire o contrasti. Da qui a marzo i sentimenti o le amicizie recuperano ma nel lavoro qualcosa non va oppure qualcuno ha qualcosa da dire. Sarebbe il caso di farlo però in maniera tempestiva e appropriata. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CANCRO INCERTO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare da vicino i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per la giornata di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive un lento recupero che non sta regalando le giuste possibilità in vista del futuro. Ci si sente un po’ a metà, eterni incompiuti e non in grado di raggiungere i risultati che da più tempo si aspettano. Il Cancro è incerto, non riesce a prendere delle decisioni e questo può mettere decisamente in difficoltà. Forse è il caso di prendere delle decisioni, provando a prendersi sulle spalle le responsabilità del caso. Per la Vergine è un momento di situazione intermedia e con poca possibilità di prendere delle decisioni immediate. Forse è il caso di vivere con qualche interessanti con grande attenzione ma anche un po’ di dovuta leggerezza. Attenzione a sottovalutare gli aiuti degli altri che a volte possono essere fondamentali.

PESCI BUONA GIORNATA, TOP E FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci ad analizzare i top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019. Per i Pesci questa sarà una buona giornata che può regalare ottime sensazioni e anche portare a togliersi qualche soddisfazione che si aspettava da molto tempo. Lo Scorpione, al contrario, vive un momento di forte stanchezza e non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Alcuni hanno deciso addirittura di mettere da parte quelle che potrebbero essere risorse, per cercare di affidarsi solo a situazioni che sono semplici e non implicano problemi di nessun tipo. La Bilancia è incerta e non è tranquilla in questo particolare momento. Forse è il caso di prendere in mano la situazione, cercando di essere positivi anche nelle scelte che si andranno a fare. Il segno è scarico e non riesce ad essere deciso, questo può portare a delle conseguenze che poi saranno difficili da recuperare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA