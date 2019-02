Adrian di Celentano/ Lo show slitta? Tensioni e retroscena: Visita con medico, e poi…

Che fine ha fatto Adrian? Lo show di Adriano Celentano è stato uno dei maggiori flop televisivi degli ultimi anni. Nonostante questo, pare che lo “stop” forzato sia realmente dovuto ad un malessere del molleggiato, piuttosto che al tentativo di correre ai ripari senza fare delle figuracce. Le ultime indiscrezioni giungono tra le pagine del nuovo numero di Oggi in edicola. Celentano, secondo ciò che riferisce il giornale, dopo essersi sentito male non si sarebbe ancora ripreso del tutto. Qualcuno la chiama l’influenza più lunga della storia e, mettendo da parte l’ironia, pare che il “format” in toto, potrebbe subire un nuovo slittamento. Il suo ritorno era infatti previsto per lunedì 25 febbraio 2019, sempre nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nonostante delle ipotetiche certezze, si parla di nuovo cambio di programmazione: come mai? Principalmente, i motivi potrebbero essere due. Punto primo: Adriano Celentano sono si è ancora ripreso del tutto. Punto secondo: lo staff del celebre artista avrebbe richiesto all’azienda di investire maggiormente in pubblicità, tirando fuori una nuova forte sponsorizzazione dello show, in grado di poterlo rilanciare a dovere.

Adrian, potrebbe essere ancora spostato: ecco perché

Nell’attesa che gli estimatori (e non) di Adriano Celentano abbassino il volume della TV in previsione di nuovi spot per sponsorizzare Adrian, qualcuno rumoreggia ancora. Ed infatti, indiscrezioni da prendere proprio con le pinze, parlano di conflitti nel dietro le quinte dello show. Ed infatti, pare che lo staff del molleggiato e Mediaset, non siano proprio in rapporti serenissimi. Entrambe le parti però, non avrebbero manifestato (fino ad oggi), prese di posizione evidenti da potere confermare questi malesseri nel backstage. Secondo ciò che riporta sempre il settimanale Oggi, pare che Celentano dopo essere stato ricoverato in ospedale per via di un malessere stagionale, avrebbe fissato a breve, una visita con un importante medico. Dall’esito del loro incontro, si stabilirà l’ipotetico slittamento del programma oppure il suo ritorno nel prime time del 25 febbraio. Di recente, sul progetto di Adrian si è anche espressa Michelle Hunziker, letteralmente “scappata” dallo show che lo anticipava: “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto: Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta”.

