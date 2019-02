Michelle Hunziker lascia Adrian/ “Stimo Celentano, ma le frasi sessiste mi hanno…”

Michelle Hunziker, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, parla per la prima volta della scelta di lasciare Adrian. La showgirl svizzera era stata chiamata per partecipare allo show live di presentazione del cartone animato. Pochi giorni prima della messa in onda, però, la Hunziker si è tirata indietro. «Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone», ha spiegato la Hunziker che ha così lasciato tutto tornando a casa. Michelle ha così guardato il cartone animato da casa, come il pubblico, restando spiazzata soprattutto da una scena, quella in cui il protagonista salva due ragazze da un tentativo di violenza.

MICHELLE HUNZIKER CONTRO ADRIAN: “LE FRASI SESSISTE…”

Da anni, Michelle Hunziker combatte con l’associazione Doppia difesa per difendere le donne da ogni forma di violenza. Di fronte alle frasi pronunciate dal protagonista di Adrian dopo aver salvato due ragazze da un tentato stupro, la showgirl confessa di essere stata spiazzata. «C’è un momento in cui il protagonista (Celentano) salva due ragazze, molto sexy, che sono state appena aggredite da un gruppo di malviventi che hanno cercato di stuprarle. Si rivolge loro e dice: “Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi”. Quella scena mi ha raggelato» – spiega Michelle che, insieme all’avvocato Giulia Bongiorno, sta facendo di tutto affinchè il fenomeno della violenza sulle donne diminuisca. «Io sono presidente di un’Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nessun motivo. Il mio ruolo e i miei valori sono incompatibili con messaggi di questo tipo. E mi riferisco esclusivamente al cartone non al live», ha concluso.

