Antonella Clerici, la figlia Maelle compie 10 anni / Foto: “Tanti auguri amore mio”

È un giorno molto speciale per Antonella Clerici. Il 21 febbraio 2009 nasceva Maelle, la figlia che la conduttrice ha avuto dal compagno Eddy Marthens, con il quale è stata legata fino al 2016. La bambina, oggi ormai una ragazzina, compie infatti 10 anni e la Clerici, per l’occasione, ha voluto farle degli auguri molto speciali attraverso il suo profilo Instagram. “10 anni fa nascevi tu amore mio” – ha esordito Antonella Clerici sui social – ‘Eri un fagottino adesso sei già una ragazza’ che la conduttrice descrive come “dolce, sensibile un po’ ribelle e testona”, una che non ama stare al centro dell’attenzione e che preferisce “la vita all’aria aperta e le cose semplici”. Il post, affiancato da una dolce foto di un abbraccio tra Maelle e la Clerici, si conclude: “Stai trovando il tuo posto nel mondo e già ti cammino a fianco quando invece vorrei ancora prenderti in braccio”.

I dolci auguri di Antonella Clerici per la figlia

Parole dolci e commoventi quelle di Antonella Clerici per Maelle, d’altronde non potrebbero essere altrimenti per sua figlia. Oggi Maelle compie 10 anni che, di certo, festeggerà assieme alla sua famiglia allargata e immersa nell’amore di tutti. Un post di auguri, quello della conduttrice di Sanremo Young, che ha raccolto tantissimo affetto da parte dei follower. Tanti i like al post ma altrettanti i messaggi di auguri dei fan per Maelle. Eccone alcuni: “Tantissimi auguri di buon compleanno Maelle, e sii sempre orgogliosa della tua mamma.” e ancora “Ciao Antonella, tantissimi auguri di buon compleanno alla tua bella Maelle”.





