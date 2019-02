Gianmarco Amicarelli perdona Jane Alexander/ “Dovesse tornare non le chiudo la porta”

Sono ormai passati alcuni giorni dall’annuncio della fine della storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. A distanza di poco tempo, Gianmarco Amicarelli, ex della Alexander, dice la sua e lo fa attraverso le pagine del settimanale Spy. Non ha alcun timore nel dire che spera ancora in una riconciliazione con l’attrice che, ricordiamo, nella Casa del Grande Fratello Vip si è innamorata di Elia e ha così deciso di chiudere con Gianmarco. “Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi – dice Amicarelli in una intervista a “Spy” in edicola da domani, venerdì 22 febbraio – ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà”. Si sbilancia chiaramente a favore di un ritorno di fiamma Gianmarco, che pur essendo speranzoso è al contempo realista.

Gianmarco Amicarelli ancora innamorato di Jane Alexander? Le dichiarazioni

Gianmarco Amicarelli ha voluto anche commentare il post che la sua ex, Jane Alexander, ha fatto nei giorni scorsi per annunciare la fine della sua breve relazione con Elia. “Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare – spiega Amicarelli nel corso dell’intervista, per poi aggiungere -. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai'”. Le speranze di Amicarelli d’altronde sono legate anche al fatto che in questo tempo ha avuto modo di sentire ancora Jane. “Mentirei se dicessi che Jane e io non ci siamo più sentiti – conferma -. È capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA