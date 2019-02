Gina Lollobrigida/ La nuova vita da single dopo l’annullamento delle nozze con Rigau

Gina Lollobrigida a caccia di un nuovo amore? Una cosa è certa: non è sposata con l’imprenditore catalano Javier Rigau. Il matrimonio è nullo: lo ha annunciato la stessa attrice nei giorni scorsi. Pare che sia stato lo stesso papa Francesco a sciogliere l’unione «per inesistenza», il che rende il provvedimento inappellabile. «Eccomi qua, sono una signorina!», il primo commento di Gina Lollobrigida al Corriere della Sera. La 91enne aveva dichiarato di essere stata raggirata da Rigau dopo aver firmato una procura che doveva essere usata non certo per il loro matrimonio, annunciato invece dallo spagnolo il 29 novembre 2011. Ad accorgersi delle nozze era stato Andrea Piazzolla, il giovane assistente della Lollobrigida, denunciato da Javier Rigau, Miko e Dimitri Skofic, il figlio e nipote di Gina, per circonvenzione di incapace. «Questo annullamento per “inesistenza” dimostra che se c’è qualcuno che voleva tutelare Gina è stato il sottoscritto», ha dichiarato Piazzola al quotidiano.

GINA LOLLOBRIGIDA, NUOVA VITA DA SINGLE DELL’ATTRICE 91ENNE

Recentemente Gina Lollobrigida si è raccontata al settimanale Vero, aprendo le porte della sua casa di Roma. Quest’anno sarà molto impegnativo dal punto di vista professionale per l’attrice. Sarà un anno ricco di nuovi progetti professionali. Nessun problema per la Lollobrigida, che appare veramente instancabile. Il primo impegno in Russia, dove verrà allestita una grande mostra di oltre 40 ritratti a carboncino che raffigurano personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura. L’attrice ha parlato del suo futuro, confermando il suo carattere deciso. Si aspetta la fine delle dolorose vicende giudiziarie che l’anno scorso hanno amareggiato molto l’attrice. Nei mesi scorsi ha deciso anche di lanciarsi sui social, aprendo un account su Instagram che conta già migliaia di follower. Ma si parla anche di un possibile Premio Oscar alla carriera. Su questo però non ci sono riscontri ufficiali. A Los Angeles comunque è volata per il primo ciak del docufilm diretto da Giulio Base.

